Китай побачив «вікно для миру» в Україні

Китай вважає, що у війні Росії проти України з’явився шанс для мирного врегулювання. Про це заявив голова МЗС КНР Ван Ї на саміті очільників дипломатичних відомств країн G20, що проходить у Південній Африці 20–21 лютого, пише CNN .

Деталі

«Вікно для миру відкрилося», – сказав Ван Ї, виступаючи на саміті в Йоганнесбурзі. Він наголосив, що Пекін підтримує «всі зусилля, спрямовані на мир», зокрема домовленості між США та Росією, проте деталей цих домовленостей не навів.

На полях саміту китайський міністр провів переговори з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, на яких обговорювали ситуацію в Україні та співпрацю між Пекіном та Москвою.

За даними російської сторони, Москва і Пекін погодилися, що слід вирішувати «корінні причини конфлікту». У риториці Китаю та РФ це зазвичай означає розширення НАТО.

Контекст

Китай офіційно займає нейтральну позицію у питанні війни РФ проти України, але фактично підтримує Москву. Пекін не засуджує вторгнення та не вводить санкції проти Росії. Водночас Китай намагається показати себе миротворцем і періодично висуває ініціативи щодо припинення бойових дій.

18 лютого в Ер-Ріяді пройшла зустріч між представниками США та Росії. За результатами переговорів сторони дійшли згоди про створення робочих груп для координації зусиль щодо врегулювання війни в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи підсумки діалогу, заявив, що завершення конфлікту в Україні можливе лише за умови взаємних поступок усіх сторін.

20 лютого Рубіо повідомив, що зустріч Трампа і Путіна значною мірою залежатиме від того, чи вдасться досягти просування у припиненні війни в Україні.

Тим часом стало відомо, що адміністрація президента США передала Україні новий – «покращений» проєкт угоди про надра. А президент Зеленський напередодні заявив, що Україна готова до «сильної, дійсно корисної угоди» з президентом США щодо інвестицій і безпеки.