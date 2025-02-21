США передали Украине улучшенное соглашение о недрах – Axios

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Новый проект учитывает «некоторые опасения» президента Владимира Зеленского. Из документа убрали наиболее спорные положения, в частности, что соглашение подпадает под юрисдикцию суда в Нью-Йорке, отметили собеседники издания.

Ранее в проекте соглашения якобы говорилось, что 50% полученных от него доходов будут передавать США, оно будет находиться под юрисдикцией суда Нью-Йорка и будет иметь преимущество над любыми другими торговыми договоренностями Украины.

«В последнем проекте внесли значительные улучшения, и он отвечает украинскому законодательству», – сказал один из собеседников.

Источники издания в США и Украине сообщили, что соглашение «становится все более вероятным». Несколько советников Зеленского убеждали его подписать обновленное соглашение во избежание дальнейших разногласий с Трампом, говорят источники.

Контекст

Соглашение о недрах с США не было согласовано, поскольку в нем не было ничего о гарантиях безопасности для Украины, сейчас над ним работают юристы, сказал президент Зеленский на пресс-конференции 19 февраля. Он подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности и закончить войну в 2025 году.

Украинские власти сорвали соглашение с США о добыче полезных ископаемых, заявил президент США Дональд Трамп 19 февраля на инвестиционном форуме в Майами. В то же время администрация Трампа может предложить Украине упрощенное соглашение, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Сам Трамп заявил, что собирается «воскресить» сделку. «Посмотрим, что будет. Но я воскрешу ее, или будет не очень весело», – заявил он.

20 февраля после встречи со спецпредставителем США Келлогом Зеленским заявил, что Украина готова к «сильному, действительно полезному соглашению» с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности.