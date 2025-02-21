Зустріч Трампа і Путіна залежить від прогресу в закінченні війни в Україні – Рубіо

Зустріч між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та лідером Росії Володимиром Путіним значною мірою залежатиме від того, чи вдасться досягти просування у припиненні війни в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю журналістці Кетрін Геррідж.

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За словами Рубіо, він обговорював можливість такої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час перемовин у Саудівській Аравії. Держсекретар наголосив російським представникам, що зустріч на найвищому рівні не відбудеться, доки не буде чіткого розуміння її мети та порядку денного.

«Зазвичай такі зустрічі не проводяться без попереднього розуміння їхнього результату чи певного прогресу в переговорах. Тому час проведення цієї зустрічі значною мірою залежатиме від того, чи вдасться нам просунутися у завершенні війни в Україні. Якщо ми досягнемо цього, і зустріч стане тим кроком, який закріпить угоду, я вважаю, що всі мають радіти тому, що президент Трамп виступає як миротворець», – зазначив Рубіо.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді відбулася зустріч представників Росії та США, яка тривала 4,5 години. За підсумками переговорів сторони домовилися, що робочі групи обох країн налагодять спілкування про врегулювання війни в Україні. Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що можливість зустрічі між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом обговорювалася, але її організація потребує додаткової роботи делегацій. За його словами, найближчим тижнем ця подія навряд чи відбудеться.

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи результати переговорів, підкреслив, що завершення війни в Україні можливе лише за умови компромісів від усіх сторін. Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання про можливе зняття санкцій із Росії. Американська делегація охарактеризувала діалог як «позитивний і конструктивний». Водночас Рубіо запевнив європейських партнерів, що адміністрація Трампа не скасує санкції проти РФ, поки не буде досягнуто домовленостей про припинення російської агресії проти України.

За інформацією журналістки Fox News Жакі Генріх, яка посилалася на дипломатичні джерела, США і Росія розробили план із трьох етапів для встановлення миру: спочатку припинення бойових дій, потім проведення виборів і, нарешті, підписання мирного договору.

Тим часом президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії, запланований на 19 лютого, перенісши його на 10 березня. Виступаючи на пресконференції в Туреччині, він пояснив: «Я не хочу перетинів у графіках, тому не поїду до Саудівської Аравії зараз. Ми домовилися про візит 10 березня. А США ми чекаємо в Києві».