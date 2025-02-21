«Не потерять контроль над будущим». Как Европа может изменить ход войны в Украине? Три шага от экс-лидера Финляндии Санны Марин в колонке для The Economist

У бывшей премьер-министра Финляндии Санны Марин свое видение, как победить Россию и сделать Европу безопасным континентом. Что предлагает Марин? Forbes передает главное из ее колонки для The Economist

Войны – не нескончаемы. Но то, как они завершаются, определяет будущий мир и его продолжительность. США инициировали процесс завершения войны России против Украины, и теперь Европа должна выбирать: проявить силу или снять ответственность за собственную безопасность. С такой установки для европейских лидеров начинает свою колонку для The Economist бывшая премьер-министр Финляндии.

Реальность мирных переговоров зависит от ситуации на поле боя. «Россия не пойдет на честные договоренности, если верит в свою военную победу. Только сильная Украина заставит Кремль отказаться от агрессии», – считает Марин.

Но угроза со стороны России, по словам политического деятеля, никуда не исчезнет. «Даже после соглашения и Украина, и Европа будут оставаться уязвимыми, если не прибегнут к действенным механизмам сдерживания. Если Европа хочет играть ключевую роль в переговорах, самый эффективный шаг – немедленно и решительно усилить военную поддержку Украины», – подчеркивает автор.

Не время медлить

Ключевая проблема, по мнению Марин, – не отсутствие ресурсов, а политическая воля. Экс-премьер приводит показательную статистику:

ВВП стран НАТО в Европе – $23 трлн, что в 10 раз больше, чем в России;

несмотря на это, Москва и ее союзники тратят на войну на 40% больше, чем Запад на помощь Украине.

Поставить Украину в равные условия с Россией стоит меньше, чем кажется, пишет Марин. За последние шесть месяцев Россия потерпела поражение в Сирии, не смогла вытеснить три украинских бригады из Курской области и потеряла более 200 000 солдат, продвинувшись лишь на расстояние, как от центра Лондона до аэропорта Хитроу. Стабильное наступление стоило России более 4000 потерь на километр.

Дать возможность нейтрализовать военное преимущество Москвы Киеву могут $40 млрд помощи в год от Европы, приводит Марин подсчеты из последнего отчета Института Тони Блэра. Это всего 0,2% ВВП европейских стран-членов НАТО. Ввиду огромных потерь России и кризиса ее экономики это может стать ключевым фактором в принуждении Кремля к переговорам на условиях, выгодных Украине и Европе, отмечает политик.

Это не только вопрос солидарности с Украиной, но и стратегический интерес Европы, пишет Марин. «Инвестиции в оборону Украины – это инвестиции в безопасность всей Европы. Украина, независимо от членства в НАТО, является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности», – отмечает автор.

Цена мира в Украине – $40 млрд в год, согласно данным отчета Института Тони Блэра. Фото Отчет для Института Тони Блера

Три шага к миру и безопасности

Марин описывает следующие ключевые решения, которые должен принять ЕС.

Избавиться от иллюзии слабости. Европа должна понять свою силу и поступать соответственно. ЕС уже демонстрировал способность мобилизовать значительные ресурсы – как в случае привлечения облигаций на $840 млрд для экономического восстановления после COVID-19.

Инвестировать в оборонную индустрия. В краткосрочной перспективе военные возможности определяются имеющейся техникой, а в долгосрочной – промышленным и технологическим потенциалом, отмечает Марин. «Инвестиции в оборонную сферу для поддержки Украины сегодня укрепят безопасность всей Европы в будущем», – пишет экс-премьер. Сама Украина, по ее словам, может и должна сыграть в этом решающую роль.

Украина имеет передовые разработки в сфере дронов, искусственного интеллекта и средств ведения электронной борьбы. Кроме этого, Украина продемонстрировала поразительную способность наращивать традиционный оборонно-промышленный потенциал гораздо быстрее, чем остальная Европа, отмечает Марин. По ее мнению, быстрым и недорогим способом усилить оборонный потенциал Европы станут прямые закупки военной техники украинской оборонной промышленности для ВСУ – подход, который ввела Дания.

Усилить поддержку обороны со стороны общественности. Усиление обороноспособности – это не только вопрос безопасности, но и лучший способ для Европы развеять сомнения США в роли НАТО, считает Марин. «Европа больше не может полагаться на внешнюю помощь – нужно быть готовыми защищать себя самостоятельно», – подчеркивает автор. Но кроме значительных совместных инвестиций, не менее важно повысить осведомленность граждан о новой реальности безопасности и укрепить готовность защищать собственные ценности и международный порядок.

Решительные действия сейчас дадут Европе шанс выйти из этой войны вместе с Украиной более сильной и безопасной, чем в 2022 году. В противном случае ЕС потеряет контроль над собственным будущим. Это должно быть очевидным выбором для европейских лидеров, высказывает свое мнение Марин.