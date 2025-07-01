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Сенат США продолжает рассмотрение законопроекта Трампа на $3,3 трлн, несмотря на разногласия среди республиканцев

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Законопроект Трампа вызвал разногласия внутри Республиканской партии /Getty Images

Законопроект Трампа вызвал разногласия внутри Республиканской партии Фото Getty Images

Сенат США продолжает рассмотрение масштабного законопроекта Дональда Трампа о снижении налогов и увеличении госрасходов. Документ вызвал разногласия внутри Республиканской партии относительно ожидаемого увеличения госдолга на $3,3 трлн, пишет Reuters.

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Подробности

  • Республиканцы в Сенате в ночь на вторник продолжали рассмотрение законопроекта в формате vote-a-rama – оно длится уже более 16 часов. Такой формат позволяет обойти правило 60 голосов поддержки, необходимых для прохождения законов, и ограничить участие оппозиции.
  • Процесс «приближается к финалу», хотя остается неопределенность из-за сложных бюджетных ограничений и многочисленных поправок от демократов, сказал лидер большинства Джон Тун.
  • Законопроект в объеме 940 страниц включает: значительные налоговые льготы для бизнеса и семей; сокращение социальных программ, в частности Medicaid; финансирование военных и пограничных инициатив; запрет на медицинские процедуры, связанные с гендерным переходом; расширение проверок мигрантов – в частности, детей с татуировками, которые могут указывать на связи с бандами.

Контекст

По оценкам Бюджетного управления Конгресса США, стоимость законопроекта составляет $3,3 трлн, что на $800 млрд больше, чем в версии, которую ранее одобрила Палата представителей.

Этот объем может дополнительно раздуть госдолг США, который уже превысил $36 трлн. Часть республиканцев отрицает эти цифры, считая, что продолжение действующей налоговой политики не приведет к росту долга.

Некоторые международные инвесторы начали пересматривать стратегии и уменьшать долю вложений в гособлигации США, что может сказаться на стоимостном обслуживании долга.

Оппозиция – единственная в оценке рисков. Лидер демократов Чак Шумер назвал документ «перераспределением ресурсов в пользу миллиардеров», который вредит малообеспеченным, в частности из-за потери доступа к медицине и роста цен на электроэнергию.

Попытки демократов изменить документ посредством поправок (например, ограничить сокращение Medicaid или защитить сельские клиники) были отклонены. В частности, поправка сенатора-республиканца Сюзан Коллинз, которая предполагала $50 млрд поддержки сельской медицины, хотя и получила поддержку 18 республиканцев.

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