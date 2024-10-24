Кредобанк привлек $40 млн гарантий для кредитования украинского бизнеса от Финансовой корпорации развития США

24 октября Кредобанк подписал соглашение о привлечении гарантий для кредитов украинским предприятиям на общую сумму $40 млн с Финансовой корпорацией развития США (US Development Finance Corporation, DFC). Гарантия для бизнеса будет покрывать 80% суммы кредита, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Подробности

Подписание соглашения состоялось в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Согласно договору гарантия может быть использована на кредитное финансирование для малого и среднего бизнеса в Украине.

Ссуды на оборотные кредиты, инвестиционные кредиты и лизинг под гарантии US DFC смогут получить предприятия, ведущие свою деятельность на всей подконтрольной территории Украины, имеющие не более 300 работников и не более $15 млн годового дохода. Максимальная сумма кредита для клиента – $1,5 млн в эквиваленте.

В рамках программы не менее 25% всех кредитов под гарантии DFC должны получить предприятия агросектора. Гарантия будет покрывать 80% от суммы кредита, то есть соглашение позволит Кредобанку выдать кредитов для бизнеса на $50 млн.

Контекст

За 2024 год государство планирует выдать грантов для бизнеса, включая прифронтовой, на 3,5 млрд грн. Это на 1,3 млрд грн больше по сравнению с прошлым годом, ответили Forbes в пресс-службе Минэкономики. Среди международных программ обратная тенденция – большинство грантов направляется не на бизнес, а в общины для местного экономического развития, отмечает руководитель грантового офиса Board Светлана Бовшовская.

По состоянию на 1 октября 2024 года доля проблемных кредитов среди прифронтовых предприятий составляет 4,2% – не выше других регионов, говорит член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ Евгений Заиграев. Банк выдал таких кредитов на 2,6 млрд грн с начала большого вторжения, добавляет он. В Ощадбанке этот показатель еще ниже – 0,1% от 7 млрд грн, выданных бизнесу возле зон боевых действий с начала 2022-го, сообщают в пресс-службе учреждения.

Какие прифронтовые бизнесы имеют шанс на кредитование по выгодным условиям? Предприятия в 30–100 км от зоны боевых действий, говорит руководитель управления разработки инструментов для бизнеса KredoBank Наталья Згоба. Критерии у Ощадбанка – согласно условиям программы «5-7-9», отвечают в пресс-службе банка. ПУМБ, Таскомбанк и А-банк оценивают прифронтовые бизнесы индивидуально, ответили Forbes в пресс-службах. Остальные банки не предоставили информацию на момент публикации.

Forbes составил перечень действующих грантовых и кредитных программ для микропредприятий, малого и среднего бизнеса, работающих на прифронтовых территориях.