Кредобанк залучив $40 млн гарантій для кредитування українського бізнесу від Фінансової корпорації розвитку США

Кредобанк 24 жовтня підписав угоду про залучення гарантій для кредитів українським підприємствам на загальну суму $40 млн із Фінансовою корпорацією розвитку США (US Development Finance Corporation, DFC). Гарантія для бізнесу покриватиме 80% від суми кредиту, йдеться в повідомленні департаменту комунікацій банку.

Деталі

Підписання угоди відбулося у Вашингтоні під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку.

Згідно з угодою, гарантія може бути використана на кредитне фінансування для малого та середнього бізнесу в Україні.

Позики на обігові кредити, інвестиційні кредити та лізинг під гарантії US DFC зможуть отримати підприємства, що ведуть свою діяльність на всій підконтрольній території України та мають не більше 300 працівників та не більше $15 млн річного доходу. Максимальна сума кредиту для клієнта – $1,5 млн в еквіваленті.

У межах програми щонайменше 25% усіх кредитів під гарантії DFC мають отримати підприємства агросектору. Гарантія покриватиме 80% від суми кредиту, тобто угода дасть змогу Кредобанку видати кредитів для бізнесу на $50 млн.

Контекст

За 2024 рік держава планує видати грантів для бізнесу, включно з прифронтовим, на 3,5 млрд грн. Це на 1,3 млрд грн більше порівняно з минулим роком, відповіли Forbes у пресслужбі Мінекономіки. Серед міжнародних програм зворотна тенденція – більшість грантів направляють не на бізнес, а в громади для місцевого економічного розвитку, зазначає керівниця грантового офісу Board Світлана Бовшовська.

Станом на 1 жовтня 2024-го частка проблемних кредитів серед прифронтових підприємств становить 4,2% – не вище за інші регіони, каже член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв. Банк видав таких кредитів на 2,6 млрд грн із початку великого вторгнення, додає він. У Ощадбанку цей показник ще нижчий – 0,1% від 7 млрд грн, виданих бізнесу біля зон бойових дій з початку 2022-го, повідомляють у пресслужбі установи.

Які прифронтові бізнеси мають шанс на кредитування за вигідними умовами? Підприємства за 30–100 км від зони бойових дій, каже керівниця управління розробки інструментів для бізнесу KredoBank Наталія Згоба. Критерії в Ощадбанку – відповідно до умов програми «5-7-9», відповідають у пресслужбі банку. ПУМБ, Таскомбанк і А-банк оцінюють прифронтові бізнеси індивідуально, відповіли Forbes у пресслужбах. Інші банки не надали інформації на момент публікації.

Forbes склав перелік чинних грантових і кредитних програм для мікропідприємств, малого і середнього бізнесу, які працюють на прифронтових територіях.