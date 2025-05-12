Криптокомпания, связанная с семьей Трампа, готовится выйти на биржу Nasdaq

Криптокомпания American Bitcoin Corp., связанная с семьей Трампа, выйдет на биржу в рамках соглашения о слиянии с Gryphon Digital Mining. Об этом пишет Bloomberg 12 мая.

Подробности

American Bitcoin Corp., контрольный пакет акций которой принадлежит Hut 8 Corp. и частично поддерживается Эриком Трампом и Дональдом Трампом – младшим, будет поглощена Gryphon в рамках соглашения о слиянии с обменом акций, сообщила Hut 8 в понедельник.

Акции Gryphon в предторговый период выросли примерно на 280%, до $2,04.

Объединенная компания будет работать под брендом American Bitcoin и, как ожидается, будет котироваться на Nasdaq под тикером ABTC. Ожидается, что сделка будет завершена уже в третьем квартале этого года.

Нынешние акционеры American Bitcoin станут владельцами почти 98% объединенной компании. Руководить ею будут совет директоров и команда менеджеров American Bitcoin, включая Эрика Трампа, занимающего должность главного стратега.

Соглашение станет следующим этапом в развитии American Bitcoin как инструмента для масштабного накопления биткоинов по низкой стоимости, отметил Ашер Генут, генеральный директор Hut 8, добавляя, что выход компании на публичный рынок обеспечит прямой доступ к капиталу для роста, независимо от финансового баланса Hut 8, сохраняя при этом долгосрочный потенциал роста стоимости биткоинов.

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Контекст

В апреле стало известно, что Эрик Трамп и Дональд Трамп – младший создали биткоин-компанию American Bitcoin в партнерстве с Hut 8 – публичной майнинговой фирмой с неоднозначным прошлым. Новый бизнес получил 80% активов Hut 8 в обмен на ее имущественные мощности. Эрик Трамп стал главным стратегом компании, планирующей выход на биржу.

Hut 8 возглавляют Ашер Генут и Майкл Хо – бывшие руководители US Bitcoin, связываемые с инвесторами, фигурантами расследований SEC и регуляторами нескольких штатов. Хотя братьев Трампов не связывают с регуляторными претензиями, их присутствие в проекте с таким бэкграундом вызывает интерес со стороны рынка и наблюдателей, говорят эксперты.