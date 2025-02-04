Группа компаний DVL проведет сокращение в IТ-подразделении. Forbes узнал детали

Группа DVL («Датагруп», Volia, lifecell) сократит до 15% IT-специалистов в объединенной компании, сообщила пресс-служба DVL в комментарии для Forbes. Это связано с объединением IТ-систем.

Подробности

Группа компаний DVL работает над созданием эффективной бизнес-модели, которая должна учитывать совместную работу всех трех компаний – «Датагруп», Volia, lifecell, сообщили в пресс-службе. «В отдельных подразделениях в этот период пересматривается общая нагрузка, иногда дублирование функций», – дополнено в ответе.

Объединение IT-систем «Датагруп», Volia и lifecell требует частичного просмотра количества IT-персонала, отмечает пресс-служба. «Но в целом это не превышает 15% по группе компаний. В таких процессах компания придерживается требований действующего законодательства», – сообщили в DVL.

В то же время техническая дирекция существенно увеличивается и набирает более 300 новых сотрудников из-за масштабирования проектов по энергостойкости, строительству и модернизации сети.

Контекст

Группа DVL создана в сентябре 2024 года после слияния провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Воля» и мобильного оператора lifecell.

Это приобретение стало одним из самых больших соглашений M&A в Украине за последнее десятилетие. Телеком-предприниматель Ксавье Ньель заплатил $525 млн за lifecell – третьего по количеству абонентов мобильного оператора страны. В то же время соглашение относительно «Датагруп-Воля» могло составить $120 млн, хотя генеральный директор компании Михаил Шелемба в интервью Forbes назвал эту оценку «скромной».

На фоне повышения тарифов в «Киевстаре» и «Vodafone Украина» более 10 000 абонентов «Киевстара» и более 2800 клиентов Vodafone перенесли свои номера на lifecell только за период с 10 по 18 декабря.