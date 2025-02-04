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Група компаній DVL проведе скорочення в ІТ-підрозділі. Forbes дізнався деталі 

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes
Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

1 хв читання

Група DVL («Датагруп», Volia, lifecell) скоротить до 15% IT-фахівців в обʼєднаній компанії, повідомила пресслужба DVL у коментарі для Forbes. Це повʼязано з об’єднанням ІТ-систем.

4 лютого Telegram-канал «Підслухано в IT» написав про скорочення 70% IT-дирекції оператора lifecell.

Деталі 

  • Група компаній DVL працює над створенням ефективної бізнес-моделі, яка має враховувати спільну роботу усіх трьох компанії – «Датагруп», Volia, lifecell, повідомили в пресслужбі. «В окремих підрозділах у цей період переглядається загальне навантаження, подекуди дублювання функцій», – додано у відповіді.
  • Обʼєднання IT-систем «Датагруп», Volia і lifecell потребує часткового перегляду кількості IT-персоналу, зазначає пресслужба. «Але загалом це не перебільшує 15% по групі компаній. У таких процесах компанія дотримується вимог чинного законодавства», – повідомили в DVL.
  • Водночас технічна дирекція суттєво збільшується і набирає понад 300 нових працівників через масштабування проєктів з енергостійкості, будівництва й модернізації мережі. 

Контекст 

Група DVL створена у вересні 2024 року після злиття провайдера фіксованого інтернету «Датагруп-Воля» та мобільного оператора lifecell.

Це придбання стало одним із найбільших угод M&A в Україні за останнє десятиріччя. Телеком-підприємець Ксавʼє Ньєль заплатив $525 млн за lifecell – третього за кількістю абонентів мобільного оператора країни. Водночас угода щодо «Датагруп-Воля» могла становити $120 млн, хоча генеральний директор компанії Михайло Шелемба в інтервʼю Forbes назвав цю оцінку «скромною».

На тлі підвищення тарифів у «Київстарі» та «Vodafone Україна» понад 10 000 абонентів «Київстару» та понад 2800 клієнтів Vodafone перенесли свої номери на lifecell лише за період з 10 по 18 грудня.

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