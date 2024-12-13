Лидер центристов Франсуа Байру стал новым премьер-министром Франции. Чего от него ждут

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении Франсуа Байру, лидера центристской партии «Демократическое движение», новым премьер-министром. Об этом сообщили в Елисейском дворце 13 декабря. Главной задачей назначенного премьера станет стабилизация политической ситуации в стране, отмечает Bloomberg . Байру стал уже четвертым премьер-министром Франции в этом году.

Подробности

73-летний политик, называющий себя «человеком села» из-за своего провинциального происхождения, ранее занимал должность министра образования и был мэром города По на юго-западе Франции. Он – давний союзник и доверенное лицо Макрона с момента прихода того к власти в 2017 году.

Назначение Франсуа Байру на пост премьер-министра Франции – попытка президента Эммануэля Макрона стабилизировать политическую ситуацию в стране после отставки Барнье, отмечает Bloomberg. У Байры, лидера центристской партии «Демократическое движение» (MoDem), есть задача восстановить баланс в парламенте, где три фракции – левые, центристы и националисты – находятся в постоянном противостоянии.

Его главным вызовом станет согласование бюджета на 2025 год. Предыдущий план Барнье, направленный на резкое сокращение дефицита, был отклонен как слишком жесткий. Байру придется найти компромисс между необходимостью фискальной стабильности и требованиями оппозиции к более мягкому подходу. Это может включать уступки умеренным силам в парламенте и избежание конфликтов с лидерами, такими как Марин Ле Пен, которые имеют значительное влияние.

Байру, известный как опытный центрист и союзник Макрона, может воспользоваться своей репутацией для привлечения поддержки из разных политических лагерей, отмечает Bloomberg. Однако его близость к президенту вызывает критику со стороны социалистов, требующих более радикальных изменений.

От возможности Байру достичь политического консенсуса будет зависеть не только стабильность правительства, но и дальнейший курс Франции. Его успех в налаживании сотрудничества и решении бюджетных вопросов будет определять, сможет Франция преодолеть текущий кризис и восстановить доверие к политической системе.

Контекст

В сентябре президент Макрон поручил консерватору Мишелю Барнье сформировать правительство из республиканцев и центристов. Барнье провел переговоры с «Национальным объединением» и пошел на уступки по их бюджетным требованиям, но ультраправые сочли их недостаточными.

4 декабря Национальная ассамблея Франции проголосовала за вотум недоверия правительству Барнье после его решения продвинуть бюджетный законопроект на 2025 год, предусматривавший значительную экономию и повышение налогов, в обход голосования депутатов. Правительство отправили в отставку.