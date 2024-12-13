Лидер центристов Франсуа Байру стал новым премьер-министром Франции. Чего от него ждут

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении Франсуа Байру, лидера центристской партии «Демократическое движение», новым премьер-министром. Об этом сообщили в Елисейском дворце 13 декабря. Главной задачей назначенного премьера станет стабилизация политической ситуации в стране, отмечает Bloomberg. Байру стал уже четвертым премьер-министром Франции в этом году.
Подробности
- 73-летний политик, называющий себя «человеком села» из-за своего провинциального происхождения, ранее занимал должность министра образования и был мэром города По на юго-западе Франции. Он – давний союзник и доверенное лицо Макрона с момента прихода того к власти в 2017 году.
- Назначение Франсуа Байру на пост премьер-министра Франции – попытка президента Эммануэля Макрона стабилизировать политическую ситуацию в стране после отставки Барнье, отмечает Bloomberg. У Байры, лидера центристской партии «Демократическое движение» (MoDem), есть задача восстановить баланс в парламенте, где три фракции – левые, центристы и националисты – находятся в постоянном противостоянии.
- Его главным вызовом станет согласование бюджета на 2025 год. Предыдущий план Барнье, направленный на резкое сокращение дефицита, был отклонен как слишком жесткий. Байру придется найти компромисс между необходимостью фискальной стабильности и требованиями оппозиции к более мягкому подходу. Это может включать уступки умеренным силам в парламенте и избежание конфликтов с лидерами, такими как Марин Ле Пен, которые имеют значительное влияние.
- Байру, известный как опытный центрист и союзник Макрона, может воспользоваться своей репутацией для привлечения поддержки из разных политических лагерей, отмечает Bloomberg. Однако его близость к президенту вызывает критику со стороны социалистов, требующих более радикальных изменений.
- От возможности Байру достичь политического консенсуса будет зависеть не только стабильность правительства, но и дальнейший курс Франции. Его успех в налаживании сотрудничества и решении бюджетных вопросов будет определять, сможет Франция преодолеть текущий кризис и восстановить доверие к политической системе.
Контекст
В сентябре президент Макрон поручил консерватору Мишелю Барнье сформировать правительство из республиканцев и центристов. Барнье провел переговоры с «Национальным объединением» и пошел на уступки по их бюджетным требованиям, но ультраправые сочли их недостаточными.
4 декабря Национальная ассамблея Франции проголосовала за вотум недоверия правительству Барнье после его решения продвинуть бюджетный законопроект на 2025 год, предусматривавший значительную экономию и повышение налогов, в обход голосования депутатов. Правительство отправили в отставку.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.