Лідер центристів Франсуа Байру став новим премʼєр-міністром Франції. Чого від нього очікують

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення Франсуа Байру, лідера центристської партії «Демократичний рух», новим прем’єр-міністром. Про це повідомили в Єлисейському палаці 13 грудня. Головним завданням новопризначеного премʼєра стане стабілізація політичної ситуації в країні, зазначає Bloomberg . Байру став уже четвертим прем’єр-міністром Франції цього року.

Деталі

73-річний політик, який називає себе «людиною села» через своє провінційне походження, раніше обіймав посаду міністра освіти й був мером міста По на південному заході Франції. Він є давнім союзником і довіреною особою Макрона з часу його приходу до влади у 2017 році.

Призначення Франсуа Байру на посаду прем’єр-міністра Франції є спробою президента Еммануеля Макрона стабілізувати політичну ситуацію в країні після відставки Барньє, зазначає Bloomberg. Байру, лідер центристської партії «Демократичний рух» (MoDem), має завдання відновити баланс у парламенті, де три фракції – ліві, центристи та націоналісти – перебувають у постійному протистоянні.

Його головним викликом стане узгодження бюджету на 2025 рік. Попередній план Барньє, спрямований на різке скорочення дефіциту, був відхилений як надто жорсткий. Байру доведеться знайти компроміс між необхідністю фіскальної стабільності та вимогами опозиції до м’якшого підходу. Це може включати поступки поміркованим силам у парламенті та уникнення конфліктів із лідерами, такими як Марін Ле Пен, які мають значний вплив.

Байру, відомий як досвідчений центрист і союзник Макрона, може скористатися своєю репутацією для залучення підтримки з різних політичних таборів, зазначає Bloomberg. Однак його близькість до президента викликає критику з боку соціалістів, які вимагають радикальніших змін.

Від здатності Байру досягти політичного консенсусу залежатиме не лише стабільність уряду, але й подальший курс Франції. Його успіх у налагодженні співпраці та вирішенні бюджетних питань визначатиме, чи зможе Франція подолати поточну кризу та відновити довіру до політичної системи.

Контекст

У вересні президент Макрон доручив консерватору Мішелю Барньє сформувати уряд із республіканців і центристів. Барньє провів переговори з «Національним об’єднанням» і пішов на поступки щодо їхніх бюджетних вимог, але ультраправі визнали їх недостатніми.

4 грудня Національна асамблея Франції проголосувала за вотум недовіри уряду Барньє після його рішення просунути бюджетний законопроєкт на 2025 рік, що передбачав значну економію та підвищення податків, в обхід голосування депутатів. Уряд відправили у відставку.