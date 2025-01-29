Известная сеть АЗС доплатила 140 млн грн налогов за 2021–2023 годы после разоблачения БЭБ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заявило , что разоблачило уклонение от уплаты налогов на 140 млн грн двумя ООО из группы компаний, занимающихся продажей горючего через известную сеть АЗС. Правоохранители не называют сеть. По данным источников профильного издания Enkorr в Офисе генпрокурора и БЭБ, речь идет о БРСМ. Forbes Ukraine обратился за комментарием к компании, но к моменту публикации новости его не получила.

Подробности

Бухгалтер и директор двух предприятий, по данным БЭБ, в 2021–2023 годах не отразили ряд финансово-хозяйственных операций с одним и тем же обществом.

В налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость не было указано, что два предприятия получили средства за поставленные горюче-смазочные материалы на 995 млн грн.

В ходе досудебных расследований два общества возместили 140 млн грн, которые уже поступили в госбюджет.

Бухгалтеру и директору объявили о подозрении и направили в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением причиненного ущерба на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса.

«Впервые слышу об этой новости», – заявил на запрос Forbes директор по маркетингу «БРСМ-Нефть» Александр Мельничук и пообещал прокомментировать ее после разговора с юристами компании.

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Контекст

В течение 2023–2024 годов, по оценке «Консалтинговой группы «А-95», БРСМ Андрея Бибы ежемесячно не доплачивала более 100 млн грн налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ и ЕСВ).

Продолжается расследование уголовного дела о неуплате 5 млрд грн налогов «Фастовским заводом органических растворителей», тоже входящего в группу БРСМ.

В 2024 году БРСМ заняла 29-е место в рейтинге Forbes Ukraine «202 самые крупные частные компании Украины». В прошлом году объемы продаж топлива на заправках БРСМ снизились на 14%, а доходы от нетопливных продаж, напротив, выросли.

Компания начинает добывать газ. В апреле 2024-го Андрей Биба стал совладельцем газодобывающей компании «Газинвест» и Карпатской буровой компании.