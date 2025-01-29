Відома мережа АЗС доплатила 140 млн грн податків за 2021–2023 роки після викриття БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявило , що викрило ухиляння від сплати податків на 140 млн грн двома ТОВ із групи компаній, які займаються продажем пального через відому мережу АЗС. Правоохоронці не називають мережу. За даними джерел профільного видання Enkorr в Офісі генпрокурора та БЕБ, йдеться про БРСМ. Forbes Ukraine звернувся за коментарем до компанії, але на момент публікації новини його не отримав.

Деталі

Бухгалтер та директор двох підприємств, за даними БЕБ, у 2021–2023 роках не відобразили низку фінансово-господарських операцій з одним і тим же товариством.

У податкових деклараціях з податку на додану вартість не було вказано, що два підприємства отримали кошти за поставлені пально-мастильні матеріали на 995 млн грн.

У ході досудових розслідувань два товариства відшкодували 140 млн грн, які вже надійшли до держбюджету.

Бухгалтеру та директору оголосили про підозру та скерували до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у звʼязку з відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу.

«Вперше чую про цю новину», – заявив на запит Forbes директор з маркетингу «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук і пообіцяв прокоментувати її після розмови з юристами компанії.

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Контекст

Протягом 2023–2024 років, за оцінкою «Консалтингової групи «А-95», БРСМ Андрія Біби щомісяця не доплачувала понад 100 млн грн податків (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ).

Триває розслідування кримінальної справи про несплату 5 млрд грн податків «Фастівським заводом органічних розчинників», який теж входить до групи БРСМ.

У 2024 році БРСМ посіла 29-те місце в рейтингу Forbes Ukraine «202 найбільші приватні компанії України». Минулоріч обсяги продажів палива на заправках БРСМ знизилися на 14%, а доходи від непаливних продажів, навпаки, зросли.

Компанія починає видобувати газ. У квітні 2024-го Андрій Біба став співвласником газовидобувної компанії «Газінвест» і Карпатської бурової компанії.