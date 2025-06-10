Гендиректор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг собирает команду экспертов для разработки всеобщего искусственного интеллекта, привлекая для этого исследователей и инженеров в области ИИ, пишет Bloomberg 10 июня со ссылкой на источники. По их словам, он в последние недели проводит встречи у себя дома в Лейк-Тахо и Пало-Альто.

Ключевые факты

Цукерберг отдал приоритет набору сотрудников в новую секретную команду, которую внутри компании называют группой суперинтеллекта, согласно людям, знакомым с его планами.

Цукерберг намерен нанять около 50 человек для новой команды, включая нового руководителя исследований ИИ, почти всех из которых он набирает лично. Он переставил столы в штаб-квартире компании в Менло-Парке, чтобы новые сотрудники сидели рядом с ним, сообщили источники.

По словам источников, Цукерберг считает, что Meta может и должна превзойти другие технологические компании в достижении того, что известно как искусственный общий интеллект или AGI, идея состоит в том, что машины могут выполнять многие задачи так же хорошо, как люди.

Как только Meta добьется этого, она сможет включить эту возможность в свой набор продуктов – не только в социальные сети и коммуникационные платформы, но и в ряд инструментов ИИ, включая чат-бота Meta и его очки Ray-Ban на базе ИИ.

Цукерберг создает эту команду в тандеме с запланированными многомиллиардными инвестициями в Scale AI, которая предлагает услуги по обработке данных, чтобы помочь компаниям обучать свои модели. Основатель Scale AI Александр Ванг, как ожидается, присоединится к «группе суперинтеллекта» после заключения сделки.

Пока не ясно, как новая группа будет работать вместе с существующими командами ИИ Meta. По словам людей, знакомых с планами, ожидается, что некоторые сотрудники перейдут в новое подразделение.

Контекст

Цукерберг откровенно говорил, что искусственный интеллект станет приоритетом для его компании. Желание генерального директора контролировать процесс подбора персонала частично обусловлено разочарованием качества и реакции на Llama 4 – последней версии большой языковой модели Meta для работы чат-ботов и других сервисов.

Последний релиз в апреле оказался разочарованием для Цукерберга, неоднократно говорившего инсайдерам Meta, что хочет получить наилучшее предложение ИИ – как с точки зрения использования, так и производительности – до конца года.

Его требования усилили давление на сотрудников, ориентированных на ИИ, работающих по ночам и выходным, чтобы достичь этих целей, по словам источников. Тем не менее, производительность моделей была подвергнута сомнению как внутри компании – собственным руководством Meta – так и снаружи разработчиками, считающими их недостаточно эффективными.

Meta позже отложила планы по выпуску своей крупнейшей модели, известной как Behemoth, которую она рекламировала в качестве конкурента моделям от OpenAI, Anthropic и Google.