Meta уклала угоду з XGS Energy на постачання 150 МВт електроенергії з геотермальних джерел для живлення дата-центру в Нью-Мексико, пише The Verge .

Деталі

XGS Energy розробляє інноваційні геотермальні технології, які дають змогу отримувати енергію в регіонах, де це раніше вважалося неможливим. Однією з ключових цілей угоди є забезпечення безвуглецевої енергії.

«Розвиток штучного інтелекту потребує стабільного енергопостачання для підтримки інфраструктури. Завдяки новітнім геотермальним технологіям XGS, які готові до масштабування, геотермальна енергія може стати важливим елементом для розвитку ШІ та підтримки місцевих дата-центрів», – зазначив Урві Парех, глобальний керівник енергетичного підрозділу Meta.

XGS Energy використовує геотермальні електростанції, які генерують електроенергію за допомогою тепла Землі, видобуваючи гарячі рідини або пару з природних резервуарів для обертання турбін.

Цей метод не створює викидів вуглекислого газу, але його застосування обмежене географічними умовами. У США лише 0,5% електроенергії виробляється з геотермальних джерел.

Окрім XGS Energy, Meta також співпрацює із Sage Geosystems, уклавши минулого року угоду на постачання ще 150 МВт. У межах цього контракту Sage розробляє нові геотермальні електростанції, використовуючи технологію буріння та закачування води в гарячі сухі породи.

Контекст

У зв’язку зі стрімким прогресом у сфері штучного інтелекту великі технологічні компанії, такі як Meta, значно збільшують свої потреби в електроенергії, зокрема в енергоресурсах із ядерних джерел. Раніше цього року Meta уклала угоду з атомною електростанцією в штаті Іллінойс, США, для забезпечення стабільного постачання електроенергії для своїх дата-центрів.

Цей крок є частиною стратегії компанії щодо підтримки інфраструктури, необхідної для розвитку ШІ-технологій, які вимагають значних енергетичних ресурсів для обробки величезних обсягів даних.