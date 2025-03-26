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Металлургия, транспорт и строительство. Кто еще нарастил производство в 2024 году

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

1 хв читання

Большинство ключевых отраслей увеличили производство в 2024 году, свидетельствуют обнародованные сегодня данные Государственной службы статистики. Однако не все. Аналитический отдел Forbes Ukraine сделал быстрый обзор.

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Ключевые факты

  • Промышленное производство выросло на 3,6%. Наибольший рост – в горно-металлургическом комплексе. В частности, добыча металлических руд увеличилась на 23%, металлургическое производство – на 22,5%.
  • Также в зоне роста находились и ориентированные на конечного потребителя отрасли. Пищевая промышленность увеличила производство на 6,2%, легкая промышленность – на 9,7%.
  • Рост реальных зарплат выступал одним из драйверов спроса на домохозяйства. Как следствие, оборот розничной торговли вырос на 11,6%. Таким образом, торговый товарооборот уже превысил объемы 2021 года в реальном измерении на 2,6%.
производство, промышленность, торговля, строительство

Анастасия Решетник, Forbes Ukraine

  • Рост зафиксирован и во всех видах строительства. В частности, строительство нежилых строений увеличилось на 26,2%, инженерных сооружений – на 12,5%, жилых построек – на 7,6%. Одним из драйверов роста было строительство оборонительных сооружений. Усиление строительного спроса обусловило рост производства строительных материалов на 4,2%.
  • После резкого сокращения в два раза в 2022 году транспортная отрасль постепенно отигрывает падение. Так, в 2024 году грузооборот увеличился на 13% (до сих пор на 36% меньше показателя 2021 года), а пассажирооборот вырос на 10,1% (на 31% меньше уровня 2021 года). Динамика грузооборота и пассажирооборота опережает динамику перевозимых грузов и пассажиров, что свидетельствует об увеличении дальности перевозок.

Контекст

Украина в 2024 году значительно увеличила металлургическое производство. Среди базовых видов продукции самый большой прирост зафиксирован в производстве стали – 21,6%, свидетельствуют данные объединения «Укрметаллургпром» от 9 января.

«Метинвест» построит металлургический завод в Италии. Он должен на треть увеличить спрос на сырье из украинских комбинатов. «Метинвест» Рината Ахметова в 2025 году начнет строительство металлургического завода в итальянской Тоскане. Он станет вторым по мощности крупнейшим прокатным активом группы и на 60% будет работать на украинском сырье, но при условии, что группа должна построить в Украине еще один завод стоимостью до $1 млрд.

Украинская оборонка производит оружия на $9 млрд и способна производить в четыре раза больше. Менее чем за три года украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз.

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