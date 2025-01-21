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«Алгоритмы TikTok сильнее, чем правительства некоторых стран». Владимир Зеленский выступил на ВЭФ, а ИИ продолжает трансформировать бизнес. О чем говорили на второй день Давоса 2025?

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

3 хв читання

Давос, ВЕФ, Зеленський, ШІ, НАТО, закінчення війни /Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе Фото Getty Images

Во второй день ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе обсуждались угрозы и перспективы искусственного интеллекта, геоэкономика энергетики и роль Европы в мировых конфликтах и ​​войнах. Последнее особо подчеркнул в своей речи президент Украины Владимир Зеленский. Forbes Ukraine собрал все, что нужно знать о втором дне в Давосе.

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ИИ для бизнеса

Глава и гендиректор Accenture Джули Свит и гендиректор Amazon Web Services Мэтт Гарман присоединились к панели обсуждения о революции искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос о решении социальных проблем через ИИ, Свит отметила его потенциал в сфере здравоохранения, публичных услугах и борьбе с продовольственной нестабильностью. «Мы наблюдаем реальные изменения в том, как правительства могут служить гражданам. Это большая возможность для государственных органов», – подчеркнула она.

На этой дискуссии затронули также вопросы рабочих мест, которые могут сокращаться из-за распространения ИИ. Пол Гадсон из Sanofi объяснил, что «искусственный интеллект не превосходит человеческий интеллект в сочетании с ИИ» и видит значительные положительные возможности для этой технологии.

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта добавил, как ИИ интегрируется во все аспекты деятельности компании – от сельского хозяйства до потребительских продуктов. ИИ помогает улучшить производительность, оптимизировать цепи поставок и лучше понимать потребности потребителей.

СВ /Getty Images

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме 2024 года в Давосе Фото Getty Images

Лагуарта подчеркнул, что для успешной трансформации необходима тесная интеграция технологий с культурой компании, а также значительное внимание к обучению сотрудников.

Генеральный директор Aramco Амин Нассер описал, как ИИ трансформирует энергетический сектор. Благодаря внедрению технологий, компания сократила время на обработку данных, увеличила производительность и оптимизировала прогнозирование технических сбоев. Нассер также отметил важность создания инфраструктуры для поддержки ИИ и обучения специалистов: в Aramco уже работают 6000 сотрудников, специализирующихся на искусственном интеллекте.

«Одним из ключевых вызовов является обеспечение технологического равенства во избежание разрыва между развитыми странами и Глобальным Югом», – подчеркнул он.

энергия /Getty Images

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе Фото Getty Images

Международная политика и будущее Европы

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль присоединился к панели, на которой обсуждалось, на чем лидеры должны сосредоточиться на эффективном формировании геоэкономики энергетики и материалов.

Бироль объяснил, почему понимание энергетической безопасности сегодня должно отличаться от понимания энергетической безопасности будущего, и отметил необходимость диверсификации.

Роль Европы в изменении геополитического порядка была центральной темой выступления Урсулы фон дер Ляйен. Президент Еврокомиссии сосредоточила внимание на новых вызовах, с которыми сталкивается Европа, и важности адаптации к глобальным изменениям. Она подчеркнула, что мир вступил в новую эпоху жесткой геостратегической конкуренции, где ключевые экономики соревнуются за доступ к ресурсам, новым технологиям и торговым маршрутам. От искусственного интеллекта до чистых технологий, от квантовых исследований до космоса – «гонки продолжаются».

Урсула фон дер Ляєн /Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме 2025 в Давосе Фото Getty Images

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в таких условиях важно сохранять баланс между безопасностью и инновациями, а также сотрудничать во избежание глобальной экономической деградации.

Она также очертила амбициозный план Евросоюза по укреплению конкурентоспособности, включая создание Европейского союза сбережений и инвестиций, упрощение регулирования для бизнеса и поддержку чистых энергетических технологий. Особое внимание было уделено энергетической независимости: фон дер Ляйен отметила необходимость диверсификации поставок энергии, инвестирования в возобновляемые источники энергии и завершение формирования энергетического союза.

Зеленский, война, НАТО, вступление в ЕС /Getty Images

Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе Фото Getty Images

Зеленский: НАТО, ЕС и справедливость

На форуме также выступил президент Владимир Зеленский с призывом к объединению Европы перед угрозой России и даже вспомнил о китайской соцсети: «Алгоритмы TikTok сильнее, чем правительства некоторых стран».

«Европа должна быть в состоянии обеспечить мир и безопасность для всех, для себя и других. Для тех в мире, кто важен для Европы. Европа заслуживает быть сильной и для этого нуждается в ЕС и НАТО. Возможно ли это без Украины и справедливого окончания войны России против Украины? Уверен, что нет», – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина хочет закончить войну, но не «быстро», а справедливо и надежно для украинцев, чтобы «они вернулись домой и жили в безопасности, и работали».

Больше тезисов президента с его речи на ВЭФ 2025 можно почитать в заметке Forbes Ukraine.

О главном с первого дня ВЭФ 2025 читайте в материале по ссылке.

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