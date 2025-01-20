TikTok решила возобновить работу в США после заявления Трампа

Китайская соцсеть TikTok решила возобновить работу в США, несмотря на вступление в силу закона о запрете ее деятельности в стране 19 января. Об этом говорится в сообщении TikTok, опубликованном в X. Указ, который обещает подписать Дональд Трамп, может отложить вступление в силу закона на срок до 90 дней.

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Решение TikTok связано с заявлением избранного президента США, который 19 января пообещал издать специальный указ, откладывающий закон о запрете TikTok.

«Мы благодарим президента Дональда Трампа за предоставленную ясность и заверение, что наши поставщики услуг не столкнутся с санкциями за то, что они предоставляют доступ к TikTok 170 млн американцев», – говорится в сообщении.

Компания заявила, что будет работать с Трампом над «долговременным решением, которое позволит покинуть TikTok в США».

Контекст

Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США подписал в апреле 2024 года Джо Байден. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу. TikTok обратился в Верховный суд, сделав последнюю попытку продолжить работу.

16 декабря гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу встретился с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. TikTok надеется, что новый президент найдет способ избежать запрещения платформы в США. Трамп заявил, что его администрация ищет пути для смягчения ограничений.

17 января Верховный суд США поддержал закон, требующий от китайской ByteDance продать или запретить TikTok в стране.

Трамп, который вступит в должность 20 января, выступал за отсрочку запрета TikTok, который должна вступить в силу 19 января, чтобы иметь время для переговоров. 17 января Трамп обсудил проблему TikTok с китайским лидером. Избранный президент заявлял, что, по его мнению, контроль над соцсетью должно получить совместное предприятие, 50% которого принадлежат США.