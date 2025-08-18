Министерство обороны Украины запустило онлайн-платформу zbroya.gov.ua, объединяющую информацию о ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники. О чем идет речь в сообщении ведомства от 18 августа.

Подробности

Платформа создана как единый центр для производителей, где они могут оперативно найти необходимые государственные сервисы, программы и актуальные данные, в частности:

льготное кредитование под 5% до 500 млн грн для расширения производства, закупки оборудования, комплектующих, разработки новых продуктов и их серийного выпуска;

«Железный полигон» – сервис для быстрого тестирования образцов вооружения и техники;

«Библиотека комплектующих» – защищенная база данных производителей комплектующих для различных видов оружия;

программа «Сделано для победы» – гранты для украинских производителей комплектующих, направленные на локализацию производства и уменьшение зависимости от импорта;

гранты Brave1 – поддержка стартапов, разработчиков и инноваторов в сфере defense tech;

бронирование работников ключевых предприятий.

Кроме того, платформа предлагает образовательные программы для развития и масштабирования бизнеса, а также актуальные вакансии, в частности для ветеранов, желающих работать в оборонной сфере.

В Минобороны отметили, что в ближайшее время платформа будет дополнена нормативной базой оборонной отрасли, новостями и программой лизинговой поддержки для приобретения средств производства, техники и оборудования.

Контекст

11 августа президент Владимир Зеленский объявил о результатах заседания Ставки, где был принят ряд решений по поддержке Вооруженных сил Украины. В частности, предусмотрено увеличение финансирования боевых подразделений. По словам президента, боевые бригады получат возможность закупать пикапы, квадроциклы и прочую технику, включая подержанную, за счет прямого финансирования. Правительство должно утвердить необходимые документы на этой неделе, а нововведения начнут действовать уже в августе.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, увеличивающий расходы на оборону на 412,5 млрд грн. Из этой суммы 115 млрд грн направят на денежное довольствие военных, а 216 млрд грн – на закупку вооружения и техники.