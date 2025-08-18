Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу zbroya.gov.ua, яка об’єднує інформацію про ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння й військової техніки. Про що йдеться у повідомленні відомства від 18 серпня.

Деталі

Платформа створена як єдиний центр для виробників, де вони можуть оперативно знайти необхідні державні сервіси, програми та актуальні дані, зокрема:

пільгове кредитування під 5% до 500 млн грн для розширення виробництва, закупівлі обладнання, комплектуючих, розробки нових продуктів та їхнього серійного випуску;

«Залізний полігон» – сервіс для швидкого тестування зразків озброєння та техніки;

«Бібліотека комплектуючих» – захищена база даних виробників комплектуючих для різних видів зброї;

програма «Зроблено для перемоги» – гранти для українських виробників комплектуючих, спрямовані на локалізацію виробництва та зменшення залежності від імпорту;

гранти Brave1 – підтримка стартапів, розробників та інноваторів у сфері defense tech;

бронювання працівників ключових підприємств.

Крім того, платформа пропонує освітні програми для розвитку та масштабування бізнесу, а також актуальні вакансії, зокрема для ветеранів, які бажають працювати в оборонній сфері.

У Міноборони зазначили, що найближчим часом платформу доповнять нормативною базою оборонної галузі, новинами та програмою лізингової підтримки для придбання засобів виробництва, техніки й обладнання.

Контекст

11 серпня президент Володимир Зеленський оголосив про результати засідання Ставки, де було прийнято низку рішень щодо підтримки Збройних сил України. Зокрема, передбачено збільшення фінансування бойових підрозділів. За словами президента, бойові бригади отримають можливість закуповувати пікапи, квадроцикли та іншу техніку, включно з вживаною, за рахунок прямого фінансування. Уряд має затвердити необхідні документи протягом цього тижня, а нововведення почнуть діяти вже у серпні.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який збільшує витрати на оборону на 412,5 млрд грн. Із цієї суми 115 млрд грн спрямують на грошове забезпечення військових, а 216 млрд грн – на закупівлю озброєння та техніки.