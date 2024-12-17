Минобороны направило дополнительно 1,9 млрд грн в боевые бригады на закупку дронов

Минобороны дополнительно выделило 1,89 млрд грн на закупку дронов, сообщает пресс-служба ведомства 17 декабря. Это позволит обеспечить военные формирования дополнительным объемом БпЛА по децентрализованным закупкам. В этом году сумма, израсходованная на беспилотники Минобороны, превысит 100 млрд грн.

Ключевые факты

Согласно сообщению, 55% от суммы направят на дроны типа Mavic, в том числе с ночным видением. Еще 18% от суммы – на закупку FPV-камикадзе.

Кроме того, значительные объемы финансирования выделены на закупку БпЛА-разведчиков, бомберов и комплекты запчастей к ним.

Отмечается, что бригады будут самостоятельно закупать то, что им необходимо для выполнения боевых задач. Дроны сразу будут отправлены на фронт.

Контекст

В 2024 году Украина уже перевыполнила план по изготовлению 1 млн дронов, а новой амбициозной целью станет производство 3000 крылатых ракет.

Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 19 ноября, презентовал План внутренней устойчивости, предусматривающий производство к 2025 году не менее 30 000 дальнобойных дронов и 3000 крылатых ракет и ракет-дронов.

В сфере ОПК работает более 600 отечественных компаний, которые в общей сложности обеспечивают 300 000 рабочих мест, по данным президента. Он добавил, что Украина привлекла более 40 иностранных оборонных компаний для работы в стране.

К украинским частным производителям вооружения обратились 20 стран-членов НАТО по партнерству или поставке военной техники, говорится в опросе Технологических сил Украины.

4 декабря министр обороны Рустем Умеров подписал приказ о создании в каждой бригаде Вооруженных сил Украины должности уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг. По словам министра, основная цель реформы – чтобы армия быстро и эффективно получала все необходимое.

На прошлой неделе президент дал правительству поручение повысить прямое финансирование бригад для дополнительной закупки дронов. 13 декабря Кабмин решил дополнительно выделить 1,1 млрд грн для закупки беспилотников.