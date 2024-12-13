Міноборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників

Міністерство оборони виділить додатково 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 13 грудня. За його словами, кошти будуть перераховані безпосередньо бригадам для фінансування найбільш важливих потреб.

Ключові факти

За словами Шмигаля, цього тижня президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. 13 грудня це доручення буде виконано.

Загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн. За 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 млрд грн, з яких 8,8 млрд направлено на закупівлю безпілотників, 3,9 млрд грн – іншого озброєння та техніки, 2,1 млрд – автомобілів та 1,5 млрд грн – засобів РЕБ.

За 10 місяців цього року уряд витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони. Ще 226 млрд грн за цей період виділено на придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України.

Цього року планується виготовити понад 1,5 млн дронів. Наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті виділено 100 млрд грн.

Контекст

У 2024-му Україна вже перевиконала план із виготовлення 1 млн дронів, а новою амбітною метою стане виробництво 3000 крилатих ракет.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 19 листопада, презентував План внутрішньої стійкості, який передбачає виробництво до 2025 року щонайменше 30 000 далекобійних дронів і 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.

До українських приватних виробників озброєння звернулися 20 країн – членів НАТО щодо партнерства або постачання військової техніки, йдеться в опитуванні Технологічних сил України.

4 грудня міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення у кожній бригаді Збройних сил України посади уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг. За словами міністра, основна мета реформи – щоб армія швидко й ефективно отримувала все необхідне.

6 грудня Зеленський передав Силам оборони України першу партію новітніх ракет-дронів «Пекло». Нове озброєння має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.