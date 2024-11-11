МВФ розпочав місію для шостого перегляду програми EFF. Україна має виконати чотири структурні маяки

МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги після ЄС та США станом на жовтень цього року.

Експерти Міжнародного валютного фонду і керівництво Міністерства фінансів та Національного банку розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), повідомляє пресслужба Мінфіну. Місія МВФ триватиме протягом наступних днів у Києві.

Ключові факти

Метою місії МВФ є обговорення стану виконання Україною умов програми EFF та підготовка до шостого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.

До шостого перегляду Україна має виконати чотири структурні маяки:

здійснити огляд довоєнних політик та практик середньострокового бюджетного планування; оцінити фінансові ризики для фінансової стабільності та підготувати план дій для різних сценаріїв; оцінити фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання; розробити політику управління державною власністю у державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації.

«Ми вдало пройшли вже пʼять переглядів програми та розраховуємо на успішний шостий перегляд вже в грудні і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько $1,1 млрд», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

До державного бюджету України вже надійшло шість траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $8,7 млрд із $15,6 млрд, які передбачені програмою.

Контекст

Програма МВФ для України діє з березня 2023 року та розрахована до 2027-го. Обсяг фінансування – $15,5 млрд. Чинна програма МВФ є вагомою частиною великого пакету міжнародної підтримки України на $122 млрд на 2023–2027 роки.

4 вересня місія МВФ почала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування.

Тоді ж голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна та МВФ у межах місії щодо п’ятого перегляду програми зосередяться на можливостях внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету. Він назвав перегляд програми «непростим завданням». У його розв’язанні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку, зазначив голова НБУ.

19 жовтня Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила п’ятий перегляд Програми розширеного фінансування (EFF) для України, що, зокрема, означало виділення чергового траншу у розмірі $1,1 млрд.