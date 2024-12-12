Россия близка к соглашению с новыми властями Сирии о сохранении военных баз в стране – Bloomberg

Россия приближается к достижению соглашения с новым руководством Сирии о сохранении двух стратегических военных баз в этой стране, чтобы удержать свое влияние в регионе после падения режима Башара Асада. Об этом 12 декабря пишет Bloomberg , ссылаясь на источники, осведомленные в этом вопросе.

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Переговоры ведутся по поводу того, чтобы российские силы остались в военно-морском порту в Тартусе и авиабазе в Хмеймиме.

Министерство обороны России считает, что существует неформальное соглашение с группой «Хайят Тахрир Аш-Шам» (HTS), прежним ответвлением «Аль-Каиды», возглавившим наступление для изгнания Асада, о том, что российские войска могут остаться на сирийских базах. Однако, ситуация может измениться на фоне нестабильности в Сирии.

Контекст

Военно-морская база в Тартусе является единственным российским хабом на Средиземном море. Авиабаза в Хмеймиме используется для безопасности операций России в Африке, что позволяет влиять на политические и экономические процессы и восстанавливать часть советского влияния на континенте.

Оппозиция начала наступление 27 ноября, в котором ключевую роль сыграли группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийская национальная армия». 2 декабря ГУР Минобороны Украины сообщило, что российские войска отступили из нескольких крупных городов Сирии, оставляя за собой военные базы с арсеналами оружия и техники.

В последующие несколько дней повстанцы захватили большую часть провинций Алеппо и Идлиб, а 5 декабря – провинцию Хама. Поддерживающие оппозицию курдские отряды также взяли Дейр-эз-Зор и важные пограничные переходы с Ираком.

8 декабря повстанцы объявили о падении режима Башара Асада, а сам диктатор бежал в Россию.