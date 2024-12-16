«Мій виїзд з Сирії не був запланований». Башар Асад оприлюднив першу заяву після падіння його режиму

Повалений президент Сирії Башар Асад заперечує, що його виїзд із країни був заздалегідь спланований, заявивши, що він начебто залишався там доки не дізнався про повне виведення своїх військ, про це йдеться в оприлюдненій його канцелярією заяві .

Ключові факти

У своїй першій заяві з моменту усунення від влади Асад сказав, що залишався в Дамаску до ранку неділі, 8 грудня, коли він переїхав на російську базу в Хмеймімі на узбережжі Середземного моря.

«Коли терористичні сили проникли в Дамаск, я переїхав до Латакії в координації з нашими російськими союзниками для спостереження за бойовими операціями», – заявив Асад.

Він сказав, що оскільки на базу було завдано ударів безпілотниками, а залишити її стало неможливо, Москва начебто звернулася до керівництва бази із закликом організувати його негайну евакуацію до Росії.

«Мій відʼїзд не був запланований і не відбувся в останні години битви, – сказав він. – У жодний момент цих подій я не думав про відставку чи пошук притулку, і така пропозиція не була зроблена жодною особою чи стороною».

У заяві йдеться, що він залишив Дамаск і вирушив до Росії 8 грудня – «наступного дня після падіння» міста.

Контекст

27 листопада сирійська опозиція розпочала масштабний наступ, в якому ключову роль відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і «Сирійська національна армія».

2 грудня ГУР Міністерства оборони України повідомило, що російські військові почали залишати свої бази у Сирії, покидаючи значні арсенали озброєння та техніки в кількох великих містах.

Уже за кілька днів повстанці захопили більшу частину провінції Алеппо, включно зі столицею, а також взяли під контроль провінцію Ідліб. 5 грудня вони зайняли Хаму, а підтримувані курдськими загонами сили опозиції встановили контроль над Дейр-ез-Зором і стратегічно важливими переходами на кордоні з Іраком.

7 грудня обраний президент США Дональд Трамп зазначив, що Росія не в змозі зупинити просування сирійської опозиції через великі втрати у війні проти України – 600 000 загиблих військових, що «зв’язало її руки».

8 грудня повстанці оголосили про падіння режиму Башара Асада, а сам диктатор втік до Росії. Які наслідки ця подія матиме для війни в Україні? Читайте у матеріалі Forbes.

Cирійська влада відправляла до Росії літаки, наповнені мільйонами доларів і євро готівкою на суму $250 млн. У цей час країна стикалася з гострим дефіцитом іноземної валюти, писало видання Financial Times із посиланням на конфіденційні документи 16 грудня.