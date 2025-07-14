На этой неделе Верховная Рада должна проголосовать за первую за пять лет смену премьер-министра Украины. Автоматически это означает и перезагрузку всего правительства. Ключевую должность в Кабмине президент предложил первому вицепремьеру и министру экономики Юлии Свириденко . Действующий глава Кабмина Денис Шмыгаль также остается в правительственной команде. Глобальные кадровые изменения переносили не менее трех раз в месяц. Почему Офис президента решился на них и кому место в новой конфигурации правительства?

В четверг, 17 июля, парламент должен голосовать за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром. Сегодня, в понедельник 14 июля, этот пост ей предложил президент Владимир Зеленский. «Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», – написал он.

В правительстве и парламенте кандидатура Свириденко не вызвала недоумения, в отличие от дедлайнов, которые Офис президента (ОП) дал Верховной Раде (ВР) на перезагрузку Кабмина, ведь смена премьера по закону автоматически означает смену и всего правительства.