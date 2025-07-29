Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти готовятся к переговорам о запуске новой четырехлетней программы, которая может быть объявлена этой осенью. В документе может появиться постоянный маяк – независимость антикоррупционных органов, говорится в материале Forbes Ukraine .

Ключевые факты

Новая программа предоставит больше пространства для достижения макроэкономической стабильности, что является ключевой целью фонда. Времени текущей программы для этого маловато, говорит собеседник, знакомый с ситуацией.

Публично решения по новой программе могут анонсировать в октябре–ноябре, после встречи представителей МВФ с украинскими должностными лицами для обсуждения бюджета на 2026 год и оценки актуальной ситуации на фронте, сообщил собеседник, знакомый с ходом событий, но не уполномоченный комментировать их публично.

В таком случае транш на $4,79 млрд, который Украина должна получить до конца текущей программы в марте 2027-го, будет перенесен в новую программу.

Программа в дальнейшем будет концентрироваться на реформе институтов исполнительной власти – назначении главы Бюро экономической безопасности, таможни и мерах по мобилизации внутренних ресурсов финансирования.

В документе может появиться постоянный маяк по поводу сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), говорит депутат финансово-экономического блока Рады, который общался на условиях анонимности из-за политической чувствительности темы.

Контекст

Текущая программа МВФ стартовала в марте 2023 года, тогда же Украина получила первый «безусловный» транш в размере $2,7 млрд. МВФ впервые согласовал долговременную программу для страны в состоянии войны.

В течение следующих четырех лет Украина должна получить за выполнение реформ и соблюдение количественных критериев эффективности $15,5 млрд. Из них в бюджет уже поступило $10,6 млрд.

Правительство прошло восемь из 12 просмотров программы, что стало историческим рекордом за все время участия Украины в программах МВФ.