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Наблюдательный совет «Укрэнерго» избрал нового главу правления

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Виталий Зайченко /Пресс-служба «Укрэнерго»

Виталий Зайченко Фото Пресс-служба «Укрэнерго»

Главой правления НЭК «Укрэнерго» избран Виталий Зайченко – член правления и главный диспетчер. Об этом решении наблюдательного совета сообщил глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус, пишет «Энергореформа».

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Подробности

  • «Главой правления «Укрэнерго» стал Виталий Зайченко», – сказал Герус.
  • За Зайченко проголосовали все семь членов наблюдательного совета, рассказали изданию источники.
  • И.о. главы правления НЭК Алексей Брехт остался членом правления.
  • Компания официально о назначении Зайченко еще не сообщала.

Контекст

Наблюдательный совет «Укрэнерго» 4 июня не смог избрать главу правления. Минэнерго не консультировалось с секретариатом Energy Community по поводу изменений в уставах сертифицированных операторов, что вызвало негативную реакцию. Минэнерго должно либо предоставить убедительные объяснения стейкхолдерам, либо отменить изменения во избежание дальнейших проблем.

Министр энергетики Герман Галущенко 6 июня в Верховной Раде объяснил, что изменения в уставах направлены на усиление независимости наблюдательных советов и защиту руководителей компаний от увольнения или других решений.

13 июня Минэнерго как единственный акционер компании внесло изменения в устав «Укрэнерго». Они допускают назначение главы правления компании несколькими попытками, последняя из которых, третья – простым большинством голосов членов наблюдательного совета, а первые две – квалифицированным большинством, то есть по меньшей мере пятью голосами (всего в НС семь членов, четыре из которых независимы).

Если и третья попытка не приведет к результату, НС принимает решение об объявлении нового конкурса на главу правления. Он должен пройти через 90 календарных дней со дня принятия такого решения.

В шорт-лист кандидатов на должность главы правления «Укрэнерго» по результатам объявленного еще 5 февраля 2025 года конкурса вошли и.о. руководителя компании Алексей Брехт, ее главный диспетчер и член правления Виталий Зайченко и еще один представитель компании Иван Юрик, занимающийся вопросами евробондов.

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