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Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Рущишин погиб в ДТП

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ярослав Рущишин /из открытых источников

Ярослав Рущишин Фото из открытых источников

Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Рущишин погиб в ДТП. Об этом сообщили «Гал-инфо» и Украинский католический университет, где он был почетным сенатором и меценатом.

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  • По информации «Гал-инфо», авария произошла 24 июля в 21:45 возле села Бабухов Ивано-Франковской области. Рущишин, управляя мотоциклом, не справился с управлением, что привело к столкновению. Во время госпитализации он скончался.

Контекст

Ярослав Рущишин был депутатом Верховной Рады IX созыва, предпринимателем, общественным деятелем, соучредителем Художественного объединения «Дзиґа» и Львовской бизнес-школы УКУ. Он активно участвовал в студенческом движении 1990-х, был соорганизатором Революции на граните, участником Оранжевой революции и Революции достоинства. С первых лет независимости Украины поддерживал развитие культуры, медиа и образования.

Рущишин стал соучредителем культового объединения «Дзиґа», организатором фестивалей «Вивих» и «Украинская молодежь – Христові», а также меценатом молодых художников. После Оранжевой революции он присоединился к партии «Наша Украина» и был депутатом Львовского облсовета. В 2006–2007 и 2009–2011 годах возглавлял Комитет предпринимателей Львовщины, который реализовал такие проекты, как Антикоррупционный форум Львовщины и Регуляторный хаб.

Как основатель Бизнес-школы УКУ и почетный сенатор университета Рущишин предоставлял стипендии студентам из малообеспеченных семей, поддерживал создание храма Блаженных мучеников УГКЦ и участвовал в разработке стратегии развития Львова до 2025 года.

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