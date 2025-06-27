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«Не тратить всё и сразу». «Азов» и УКУ запустили курс для военных о расходах и инвестициях. Какие проблемы он должен решить

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

«Азов», УКУ /Коллаж Анна Наконечная

«Азов» и УКУ запустили курс для военных по финансовой грамотности. Фото Коллаж Анна Наконечная

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Украинский католический университет (УКУ) и «Азов» запустили онлайн-курс по финансовой грамотности. Цель – дать военным простые и понятные инструменты для планирования финансов. Что предлагает курс и как это поможет военнослужащим?

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Научить военных основам финансовой грамотности за час – задача, которую хотят решить Украинский католический университет (УКУ) и корпус «Азов», запустив онлайн-курс «Финансовая тактика».

Курс – общая идея заместителя командира «Азова» подполковника Святослава Паламаря (псевдо Калина) и проректора по административным и финансовым вопросам Украинского католического университета (УКУ) Любомира Тарновского, который является лектором программы.

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