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Украинский католический университет (УКУ) и «Азов» запустили онлайн-курс по финансовой грамотности. Цель – дать военным простые и понятные инструменты для планирования финансов. Что предлагает курс и как это поможет военнослужащим?
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Научить военных основам финансовой грамотности за час – задача, которую хотят решить Украинский католический университет (УКУ) и корпус «Азов», запустив онлайн-курс «Финансовая тактика».
Курс – общая идея заместителя командира «Азова» подполковника Святослава Паламаря (псевдо Калина) и проректора по административным и финансовым вопросам Украинского католического университета (УКУ) Любомира Тарновского, который является лектором программы.
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