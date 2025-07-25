Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув у ДТП

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ярослав Рущишин /з відкритих джерел

Ярослав Рущишин Фото з відкритих джерел

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув у ДТП. Про це повідомили видання «Гал-інфо» та Український католицький університет, де він був почесним сенатором і меценатом.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Деталі 

  • За інформацією «Гал-інфо», аварія сталася 24 липня о 21:45 біля села Бабухів на Івано-Франківщині. Рущишин, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення. Під час госпіталізації він помер.

Контекст 

Ярослав Рущишин був депутатом Верховної Ради IX скликання, підприємцем, громадським діячем, співзасновником Мистецького об’єднання «Дзиґа» та Львівської бізнес-школи УКУ. Він брав активну участь у студентському русі 90-х, був співорганізатором Революції на граніті, учасником Помаранчевої революції та Революції гідності. З перших років незалежності України підтримував розвиток культури, медіа та освіти.

Рущишин став співзасновником культового об’єднання «Дзиґа», організатором фестивалів «Вивих» і «Українська молодь – Христові», а також меценатом молодих митців. Після Помаранчевої революції він приєднався до партії «Наша Україна» та був депутатом Львівської облради. У 2006–2007 і 2009–2011 роках очолював Комітет підприємців Львівщини, який реалізував такі проєкти, як Антикорупційний форум Львівщини та Регуляторний хаб.

Як фундатор Бізнес-школи УКУ та почесний сенатор університету Рущишин надавав стипендії студентам із малозабезпечених сімей, підтримував створення храму Блаженних мучеників УГКЦ та брав участь у розробці стратегії розвитку Львова до 2025 року.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні