Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув у ДТП. Про це повідомили видання «Гал-інфо» та Український католицький університет , де він був почесним сенатором і меценатом.

Деталі

За інформацією «Гал-інфо», аварія сталася 24 липня о 21:45 біля села Бабухів на Івано-Франківщині. Рущишин, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення. Під час госпіталізації він помер.

Контекст

Ярослав Рущишин був депутатом Верховної Ради IX скликання, підприємцем, громадським діячем, співзасновником Мистецького об’єднання «Дзиґа» та Львівської бізнес-школи УКУ. Він брав активну участь у студентському русі 90-х, був співорганізатором Революції на граніті, учасником Помаранчевої революції та Революції гідності. З перших років незалежності України підтримував розвиток культури, медіа та освіти.

Рущишин став співзасновником культового об’єднання «Дзиґа», організатором фестивалів «Вивих» і «Українська молодь – Христові», а також меценатом молодих митців. Після Помаранчевої революції він приєднався до партії «Наша Україна» та був депутатом Львівської облради. У 2006–2007 і 2009–2011 роках очолював Комітет підприємців Львівщини, який реалізував такі проєкти, як Антикорупційний форум Львівщини та Регуляторний хаб.

Як фундатор Бізнес-школи УКУ та почесний сенатор університету Рущишин надавав стипендії студентам із малозабезпечених сімей, підтримував створення храму Блаженних мучеників УГКЦ та брав участь у розробці стратегії розвитку Львова до 2025 року.