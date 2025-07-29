Национальный банк Украины планирует постепенно вывести из обращения монеты номиналом 10 копеек, приступив к общественному обсуждению этого вопроса. Об этом сообщила пресс-служба НБУ 29 июля.

Подробности

С 1 октября 2025 года НБУ прекратит чеканку этих монет и их пополнение в наличном обращении. Однако до официального решения о полном изъятии они будут оставаться действительными.

По данным НБУ, в обращении находится 5,5 млрд разменных монет, из которых 4,1 млрд – 10 копеек. Спрос на них значительно снизился, потому что они потеряли существенную роль в наличных расчетах. Изъятие этих монет позволит уменьшить затраты на их изготовление, обработку, транспортировку и хранение.

В то же время монеты номиналом 50 копеек остаются востребованными, и в 2025 году НБУ планирует дополнительно отчеканить 20 млн таких монет.

После изъятия 10 копеек банки будут принимать их для зачисления на счета, но не будут возвращать в обращение, передавая НБУ для утилизации. В магазинах ими можно будет рассчитываться, а при необходимости будут применяться правила округления, как это было с монетами 1, 2, 5 и 25 копеек. Безналичные платежи округлению не будут подлежать.

Контекст

Национальный банк Украины продолжает обновлять наличное обращение, постепенно заменяя старые банкноты на более современные.

С 1 октября 2020 года НБУ начал изъятие банкнот номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003–2007 годов, а с 1 января 2023 года – банкнот номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен тех же образцов. Их заменили оборотными монетами номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен 2018 года выпуска, а также банкнотами номиналом 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен образцов 2014 года и более поздних выпусков.

По состоянию на 1 июля 2025 года в наличном обороте Украины находится 859,9 млрд грн, что на 4,6% больше, чем в начале года (+37,5 млрд грн). Из них 851,2 млрд грн приходится на 2,6 млрд банкнот, а 8,5 млрд грн – на 15 млрд монет.

Относительно безналичных операций: в первом квартале 2025 года они составили 95,2% общего количества транзакций с карточками и 65,2% от их суммы. В целом выполнено 2191,3 млн операций на 1646,5 млрд грн, из которых 2086,4 млн на 1073,5 млрд грн – безналичные.