Деталі

За даними НБУ, в обігу перебуває 5,5 млрд розмінних монет, з яких 4,1 млрд – 10 копійок. Попит на них значно знизився, адже вони втратили суттєву роль у готівкових розрахунках. Вилучення цих монет дозволить зменшити витрати на їх виготовлення, обробку, транспортування та зберігання.

Натомість монети номіналом 50 копійок залишаються затребуваними, і в 2025 році НБУ планує додатково викарбувати 20 млн таких монет.

Очікується, що після вилучення 10 копійок банки прийматимуть їх для зарахування на рахунки, але не повертатимуть в обіг, передаючи до НБУ для утилізації. У магазинах ними можна буде розраховуватися, а за потреби застосовуватимуться правила заокруглення, як це було з монетами 1, 2, 5 і 25 копійок. Безготівкові платежі заокругленню не підлягатимуть.

Контекст

Національний банк України продовжує оновлювати готівковий обіг, поступово замінюючи старі банкноти на сучасніші.

З 1 жовтня 2020 року НБУ розпочав вилучення банкнот номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років, а з 1 січня 2023 року – банкнот номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень тих самих зразків. Їх замінили обіговими монетами номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень 2018 року випуску, а також банкнотами номіналом 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень зразків 2014 року та пізніших випусків.

Станом на 1 липня 2025 року в готівковому обігу України перебуває 859,9 млрд грн, що на 4,6% більше, ніж на початку року (+37,5 млрд грн). З них 851,2 млрд грн припадає на 2,6 млрд банкнот, а 8,5 млрд грн – на 15 млрд монет.

Щодо безготівкових операцій: у першому кварталі 2025 року вони становили 95,2% від загальної кількості транзакцій із картками та 65,2% від їхньої суми. Загалом виконано 2191,3 млн операцій на 1646,5 млрд грн, з яких 2086,4 млн на 1073,5 млрд грн – безготівкові.