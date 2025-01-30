Старейшая криптобиржа Украины Kuna прекращает свою деятельность

Старейшая криптовалютная биржа Украины Kuna полностью прекращает свою деятельность во всех странах. Об этом 30 января сообщил основатель компании Михаил Чобанян.

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«С сегодня официально Kuna прекращает свою коммерческую деятельность. Пользователи могут вывести свои балансы в течение двух месяцев переходного периода», – написал Чобанян.

Решение о закрытии было принято после того, как сайт Kuna был заблокирован в Украине без участия представителей компании в судебном процессе, сообщил Чобанян. Он отметил, что это стало неожиданностью и поводом для «знакомства» с БЭБ, которое обвинило его в неуплате налогов.

Чобанян подчеркнул, что не намерен конфликтовать с государством. После участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе он решил прекратить коммерческую деятельность и сосредоточиться на социальных проектах и ​​искусственном интеллекте.

Речь идет о закрытии бизнеса, а не о его продаже, уточнил Чобанян. Код платформы, очищенный от данных пользователей, продолжит существовать в рамках нескольких проектов, добавил он.

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Контекст

22 января Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) издала распоряжение провайдерам блокировать доступ в Kuna в Украине.

Причиной блокирования стало решение Шевченковского райсуда Киева на основании ходатайства Бюро экономической безопасности Украины по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Потенциальный ущерб государства – около 50 млн грн, сообщил знакомый с делом собеседник в правоохранительных органах. Он общался анонимно из-за чувствительности вопроса.

28 января украинские интернет-провайдеры начали массово блокировать доступ к платформе.