Старейшая криптобиржа Украины Kuna прекращает свою деятельность

Старейшая криптовалютная биржа Украины Kuna полностью прекращает свою деятельность во всех странах. Об этом 30 января сообщил основатель компании Михаил Чобанян.
Подробности
- «С сегодня официально Kuna прекращает свою коммерческую деятельность. Пользователи могут вывести свои балансы в течение двух месяцев переходного периода», – написал Чобанян.
- Решение о закрытии было принято после того, как сайт Kuna был заблокирован в Украине без участия представителей компании в судебном процессе, сообщил Чобанян. Он отметил, что это стало неожиданностью и поводом для «знакомства» с БЭБ, которое обвинило его в неуплате налогов.
- Чобанян подчеркнул, что не намерен конфликтовать с государством. После участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе он решил прекратить коммерческую деятельность и сосредоточиться на социальных проектах и искусственном интеллекте.
- Речь идет о закрытии бизнеса, а не о его продаже, уточнил Чобанян. Код платформы, очищенный от данных пользователей, продолжит существовать в рамках нескольких проектов, добавил он.
Контекст
22 января Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) издала распоряжение провайдерам блокировать доступ в Kuna в Украине.
Причиной блокирования стало решение Шевченковского райсуда Киева на основании ходатайства Бюро экономической безопасности Украины по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Потенциальный ущерб государства – около 50 млн грн, сообщил знакомый с делом собеседник в правоохранительных органах. Он общался анонимно из-за чувствительности вопроса.
28 января украинские интернет-провайдеры начали массово блокировать доступ к платформе.
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