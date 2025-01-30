Найстаріша криптобіржа України Kuna припиняє свою діяльність

Найстаріша криптовалютна біржа України Kuna повністю припиняє свою діяльність у всіх країнах. Про це 30 січня повідомив засновник компанії Михайло Чобанян.
Деталі
- «Відсьогодні офіційно Kuna припиняє свою комерційну діяльність. Користувачі зможуть вивести свої баланси протягом двох місяців перехідного періоду», – написав Чобанян.
- Рішення про закриття було прийнято після того, як сайт Kuna було заблоковано в Україні без участі представників компанії на судовому процесі, повідомив Чобанян. Він зазначив, що це стало несподіванкою та приводом для «знайомства» з БЕБ, яке звинуватило його в несплаті податків.
- Чобанян наголосив, що не планує конфліктувати з державою. Після участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі він вирішив припинити комерційну діяльність і зосередитися на соціальних проєктах і штучному інтелекті.
- Йдеться про закриття бізнесу, а не про його продаж, уточнив Чобанян. Код платформи, очищений від даних користувачів, продовжить існувати в межах кількох проєктів, додав він.
Контекст
22 січня Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України (Держспецзвʼязку) видала розпорядження провайдерам блокувати доступ до Kuna в Україні.
Причиною блокування стало рішення Шевченківського райсуду Києва на підставі клопотання Бюро економічної безпеки України щодо звинувачень в ухиленні від сплати податків.
Потенційні збитки держави – близько 50 млн грн, повідомив знайомий зі справою співрозмовник у правоохоронних органах. Він спілкувався анонімно через чутливість питання.
28 січня українські інтернет-провайдери почали масово блокувати доступ до платформи.
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