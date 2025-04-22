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Буткевич прокомментировал возможное соглашение о недрах с США

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Совладелец АТБ и основатель BGV Group Геннадий Буткевич положительно оценивает возможность соглашения с США по совместной добыче в Украине полезных ископаемых. Об этом он сказал в интервью Forbes Ukraine. Группа BGV с 2015 года инвестировала в добычу критических минералов около $35-40 млн.

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  • «Я бы пустил американцев. Пусть присоединяются, это зарплаты и налоги», – отметил Геннадий Буткевич.
  • По его словам, Украине не стоит опасаться рисков, что США получат от соглашения гораздо больше.
  • «Они без помощи государства и локальных партнеров ничего не сделают», – убежден бизнесмен.

Контекст

BGV Group Management инвестирует в проекты по добыче и обработке графита и бериллия с 2015 года, потратив около $100 млн. Основной проект – BGV Graphite, реализуемый на Балаховском месторождении в Кировоградской области. К началу 2025 года компания завершила технико-экономическое обоснование и пилотные испытания. В партнерстве с Metso начато строительство обогатительной фабрики, а проектирование горно-обогатительного комплекса стартует в первом квартале 2026 года.

Проект BGV Graphite, где конечным продуктом будет сферинизированный графит (SPG), по предварительным расчетам, требует около $450 млн инвестиций. Украина может предложить США 22 из 50 критических минералов, что позволит усилить местную экономику, отметил Буткевич.

18 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях заключить соглашение о недрах.

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка 19 апреля.

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