Буткевич прокоментував можливу угоду про надра з США

Співвласник АТБ і засновник BGV Group Геннадій Буткевич позитивно оцінює можливість угоди з США щодо спільного видобутку в Україні корисних копалин. Про це він сказав в інтерв’ю Forbes Ukraine . Група BGV з 2015 року інвестувала у видобуток критичних мінералів близько $35-40 млн.

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«Я б пустив американців. Нехай долучаються, це зарплати і податки» – зазначив Геннадій Буткевич.

За його словами, Україні не варто боятись ризиків, що США отримають від угоди набагато більше.

«Вони без допомоги держави та локальних партнерів нічого не зроблять», – переконаний бізнесмен.

Контекст

BGV Group Management інвестує в проєкти з видобутку та обробки графіту і берилію з 2015 року, витративши близько $100 млн. Основний проєкт – BGV Graphite, що реалізується на Балахівському родовищі в Кіровоградській області. На початок 2025 року компанія завершила техніко-економічне обґрунтування та пілотні випробування. У партнерстві з Metso розпочато будівництво збагачувальної фабрики, а проєктування гірничо-збагачувального комплексу стартує в першому кварталі 2026-го.

Проєкт BGV Graphite, де кінцевим продуктом буде сферинізований графіт (SPG), за попередніми розрахунками, потребує близько $450 млн інвестицій. Україна може запропонувати США 22 із 50 критичних мінералів, що дасть можливість посилити місцеву економіку, зазначив Буткевич.

18 квітня Україна та США підписали меморандум про наміри укласти угоду про надра.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти, повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка 19 квітня.