Rheinmetall передала Украине дополнительные 20 БМП Marder

Немецкая компания Rheinmetall передала ВСУ 20 дополнительных боевых машин пехоты (БМП) Marder для защиты от российской агрессии, говорится в пресс-релизе. Снабжение состоялось в конце сентября.

Ключевые факты

После передачи техники общее количество боевых машин, поставленных непосредственно в Украину или в рамках обменов, достигло около 200 единиц.

Последний заказ на поставку 20 Marder финансируется правительством Германии.

Версия Marder 1A3, поставляемая Rheinmetall в Украину, оснащена дополнительными лазерными дальномерами для эффективного и точного поражения целей.

Контекст

Marder – одна из самых проверенных систем вооружения такого рода в мире. Она несколько раз модернизировалась, а ее боевые характеристики улучшались.

Первая поставка 20 боевых машин этого типа была организована Rheinmetall от имени правительства Германии в марте 2023 года. Еще весной 2022-го компания Rheinmetall начала принимать и восстанавливать БМП Marder 1A3 из запасов Бундесвера – сначала за свой счет. С этого времени боевые машины ремонтируются для немедленного развертывания. Работы производятся на площадках корпорации в Унтерлюсе и Касселе.

До конца 2024 года правительство Германии планировало направить на военную поддержку Украины свыше €1,4 млрд. Это на €397 млн больше, чем предусмотрено в бюджете, поэтому для дополнительных расходов потребовалось согласие Бундестага.

5 сентября канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ 17 дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T для Украины, чтобы помочь отражать российские атаки.

25 сентября Бундестаг согласовал увеличение военной помощи Украине примерно на €400 млн.