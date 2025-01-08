Немецкий производитель стройматериалов Knauf инвестирует в строительство нового завода в Украине €150 млн

Немецкая компания Knauf начинает строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей, сообщил заместитель председателя Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский 8 января. Инвестиции в этот проект составляют €150 млн.
Ключевые факты
- Завод построят в Тернопольской области. Проектные мощности нового производства – 30 млн кв. м гипсокартона и 320 000 т сухих смесей.
- В Борщеве, кроме будущего завода, расположена и главная сырьевая база Knauf в стране – карьер гипсового камня, разведанных запасов которого хватит минимум на 20 лет работы.
- Новый завод станет для Knauf вторым в Украине. Первый находится в Киеве, его мощность составляет около 25 млн кв. м гипсокартона и 200 000 т сухих смесей.
- По словам Кисилевского, мощностей сейчас хватает на удовлетворение внутреннего спроса украинского рынка, но после войны спрос вырастет в разы.
- У Knauf также было предприятие в оккупированном Соледаре, в 2022 году оно полностью уничтожено.
Контекст
Немецкая компания Knauf является одним из крупнейших в мире производителей стройматериалов. Компания представлена в 90 странах и насчитывает более 41 500 сотрудников по всему миру.
Knauf владеет заводом в Киеве. Завод в Соледаре после обновления открыт в 2008 году, а его производственные мощности позволяли выпускать до 60 млн кв. м гипсокартонных плит и до 300 000 т сухих строительных смесей в год. В предприятие инвестировано около 2 млрд грн. Уничтоженный завод называли одним из лучших проектов по привлечению иностранных инвестиций в Донецкую область.
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