Немецкий производитель стройматериалов Knauf инвестирует в строительство нового завода в Украине €150 млн

Немецкая компания Knauf начинает строительство в Украине нового завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей, сообщил заместитель председателя Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский 8 января. Инвестиции в этот проект составляют €150 млн.

Ключевые факты

Завод построят в Тернопольской области. Проектные мощности нового производства – 30 млн кв. м гипсокартона и 320 000 т сухих смесей.

В Борщеве, кроме будущего завода, расположена и главная сырьевая база Knauf в стране – карьер гипсового камня, разведанных запасов которого хватит минимум на 20 лет работы.

Новый завод станет для Knauf вторым в Украине. Первый находится в Киеве, его мощность составляет около 25 млн кв. м гипсокартона и 200 000 т сухих смесей.

По словам Кисилевского, мощностей сейчас хватает на удовлетворение внутреннего спроса украинского рынка, но после войны спрос вырастет в разы.

У Knauf также было предприятие в оккупированном Соледаре, в 2022 году оно полностью уничтожено.

Контекст

Немецкая компания Knauf является одним из крупнейших в мире производителей стройматериалов. Компания представлена в 90 странах и насчитывает более 41 500 сотрудников по всему миру.

Knauf владеет заводом в Киеве. Завод в Соледаре после обновления открыт в 2008 году, а его производственные мощности позволяли выпускать до 60 млн кв. м гипсокартонных плит и до 300 000 т сухих строительных смесей в год. В предприятие инвестировано около 2 млрд грн. Уничтоженный завод называли одним из лучших проектов по привлечению иностранных инвестиций в Донецкую область.