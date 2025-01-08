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Німецький виробник будматеріалів Knauf інвестує у будівництво нового заводу в Україні €150 млн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Німецька компанія Knauf починає будівництво в Україні нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей, повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський 8 січня. Інвестиції у цей проєкт становлять €150 млн.

Ключові факти

  • Завод буде розташований на Тернопільщині. Проєктні потужності нового виробництва – 30 млн кв. м гіпсокартону та 320 000 т сухих сумішей.
  • Зазначається, що у Борщові, окрім майбутнього заводу, розташована й головна сировинна база Knauf в країні – карʼєр гіпсового каменю, розвіданих запасів якого вистачить щонайменше на 20 років роботи.
  • Новий завод стане для Knauf другим в Україні. Перший розташований у Києві, його потужність становить близько 25 млн кв м гіпсокартону та 200 000 т сухих сумішей. 
  • За словами Кисилевського, потужностей наразі вистачає на задоволення внутрішнього попиту українського ринку, але після війни попит зросте в рази. 
  • Knauf також мав підприємство в окупованому Соледарі, у 2022 році воно повністю знищено. 

Контекст

Німецька компанія Knauf є одним з найбільших у світі виробників будматеріалів. Компанія представлена у 90 країнах та має понад 41 500 співробітників по всьому світу.

Knauf володіє заводом у Києві. Завод у Соледарі після оновлення був відкритий у 2008 році, а його виробничі потужності дозволяли випускати до 60 млн кв м гіпсокартонних плит та до 300 000 т сухих будівельних сумішей на рік. У підприємство було інвестовано близько 2 млрд грн. Знищенний завод називали одним із найкращих проєктів із залучення іноземних інвестицій у Донецьку область.

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