Компанія «Нова пошта» досягла рекордного показника 23 грудня, обробивши за добу 2,24 млн відправлень. Цей результат перевищив попередній рекорд від 18 грудня 2023 року, коли було оброблено 2,012 млн посилок. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

У «Новій пошті» зазначили, що у відправленнях переважали товари для дому, одяг і декоративна косметика.

«Ми побили рекорд – понад 2,2 млн посилок за день! Це свідчить, що бізнес працює та підтримує економіку України», – зазначив співвласник компанії Володимир Поперешнюк, подякувавши клієнтам компанії, включно з підприємцями, чий бізнес тримається навіть у складних умовах: при ракетних обстрілах, посиленні податкового та регуляторного тиску.

Контекст

На початок 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок сервісу. За перше півріччя компанія розширила мережу до 12 100 відділень та 18 000 поштоматів. До кінця року «Нова пошта» планує збільшити кількість точок сервісу до 36 000.

У січні–вересні 2024 року компанія отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Проте чистий прибуток знизився на 49% і склав 1,65 млрд грн.

За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за 2024 рік компанія здійснила 412 млн відправлень, що на 30% більше, ніж у 2022 році.

До вересня 2024 року «Нова пошта» планувала вийти на ринки 18 країн, однак до середини серпня реалізувала лише 22% плану. Причини затримки та можливі корективи в стратегії експансії – у матеріалі Forbes Ukraine.