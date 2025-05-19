Nvidia, Foxconn и правительство Тайваня построят суперкомпьютер для искусственного интеллекта

Nvidia заключила партнерство с Foxconn и правительством Тайваня для создания суперкомпьютера (AI factory), предназначенного для нужд искусственного интеллекта. Об этом пишет The Wall Street Journal 19 мая.

Подробности

Проект направлен на поддержку научных исследований и технологического развития тайваньских компаний, в частности TSMC.

Термин AI factory Nvidia применяет для обозначения мощных вычислительных центров, способных тренировать и поддерживать большие языковые модели (LLM).

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отметил, что компания стремится помочь Тайваню развить современную инфраструктуру для ИИ и стимулировать инновации в робототехнике.

Суперкомпьютер, вероятно, будет базироваться на архитектуре Grace Blackwell и использовать технологии NVLink, InfiniBand или другие высокоскоростные интерфейсы для объединения тысяч GPU в единый кластер.

Кроме того, Nvidia расширяет сотрудничество с тайваньскими производителями, такими как Acer, Asus и Gigabyte для разработки высокопроизводительных решений DGX Spark и DGX Station, которые оптимизируют ИИ-модели для работы на рабочих станциях и в дата-центрах.

Контекст

В октябре 2023 года Nvidia и Foxconn объявили о совместной разработке AI factories – мощных вычислительных центров для генеративного искусственного интеллекта, робототехники и цифровых двойников.

Foxconn планировала использовать платформы Nvidia, в частности, Grace Hopper Superchip, DRIVE, Isaac и Omniverse, для развития разумного производства, электромобилей и умных городов.

В июне 2024 года Foxconn начала строительство вычислительного центра в городе Гаосюн на Тайване, оснащенного 64 стойками и 4608 GPU на базе архитектуры Nvidia Blackwell, который должен стать основой для разумного производства, электромобилей и городской инфраструктуры.