Nvidia, Foxconn та уряд Тайваню побудують суперкомп’ютер для штучного інтелекту

Nvidia уклала партнерство з Foxconn і урядом Тайваню для створення суперкомп’ютера (AI factory), призначеного для потреб штучного інтелекту. Про це пише The Wall Street Journal 19 травня.
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Деталі
- Проєкт спрямований на підтримку наукових досліджень і технологічного розвитку тайванських компаній, зокрема TSMC.
- Термін AI factory Nvidia застосовує для позначення потужних обчислювальних центрів, здатних тренувати та підтримувати великі мовні моделі (LLM).
- Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг зазначив, що компанія прагне допомогти Тайваню розвинути сучасну інфраструктуру для ШІ та стимулювати інновації в робототехніці.
- Суперкомп’ютер, імовірно, базуватиметься на архітектурі Grace Blackwell і використовуватиме технології NVLink, InfiniBand або інші високошвидкісні інтерфейси для об’єднання тисяч GPU в єдиний кластер.
- Крім того, Nvidia розширює співпрацю з тайванськими виробниками, такими як Acer, Asus і Gigabyte, для розробки високопродуктивних рішень DGX Spark і DGX Station, які оптимізують ШІ-моделі для роботи на робочих станціях і в дата-центрах.
Контекст
У жовтні 2023 року Nvidia та Foxconn оголосили про спільну розробку «AI factories» – потужних обчислювальних центрів для генеративного штучного інтелекту, робототехніки та цифрових двійників.
Foxconn планувала використовувати платформи Nvidia, зокрема Grace Hopper Superchip, DRIVE, Isaac і Omniverse, для розвитку розумного виробництва, електромобілів і розумних міст.
У червні 2024 року Foxconn розпочала будівництво обчислювального центру в місті Гаосюн на Тайвані, оснащеного 64 стійками та 4608 GPU на базі архітектури Nvidia Blackwell, який мав стати основою для розумного виробництва, електромобілів і міської інфраструктури.
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