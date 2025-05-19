Nvidia, Foxconn та уряд Тайваню побудують суперкомп’ютер для штучного інтелекту

Nvidia уклала партнерство з Foxconn і урядом Тайваню для створення суперкомп’ютера (AI factory), призначеного для потреб штучного інтелекту. Про це пише The Wall Street Journal 19 травня.

Деталі

Проєкт спрямований на підтримку наукових досліджень і технологічного розвитку тайванських компаній, зокрема TSMC.

Термін AI factory Nvidia застосовує для позначення потужних обчислювальних центрів, здатних тренувати та підтримувати великі мовні моделі (LLM).

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг зазначив, що компанія прагне допомогти Тайваню розвинути сучасну інфраструктуру для ШІ та стимулювати інновації в робототехніці.

Суперкомп’ютер, імовірно, базуватиметься на архітектурі Grace Blackwell і використовуватиме технології NVLink, InfiniBand або інші високошвидкісні інтерфейси для об’єднання тисяч GPU в єдиний кластер.

Крім того, Nvidia розширює співпрацю з тайванськими виробниками, такими як Acer, Asus і Gigabyte, для розробки високопродуктивних рішень DGX Spark і DGX Station, які оптимізують ШІ-моделі для роботи на робочих станціях і в дата-центрах.

Контекст

У жовтні 2023 року Nvidia та Foxconn оголосили про спільну розробку «AI factories» – потужних обчислювальних центрів для генеративного штучного інтелекту, робототехніки та цифрових двійників.

Foxconn планувала використовувати платформи Nvidia, зокрема Grace Hopper Superchip, DRIVE, Isaac і Omniverse, для розвитку розумного виробництва, електромобілів і розумних міст.

У червні 2024 року Foxconn розпочала будівництво обчислювального центру в місті Гаосюн на Тайвані, оснащеного 64 стійками та 4608 GPU на базі архітектури Nvidia Blackwell, який мав стати основою для розумного виробництва, електромобілів і міської інфраструктури.