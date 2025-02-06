Облигации Украины растут пятый день подряд. Инвесторы делают ставку на мирный план Трампа

Украинские долларовые облигации растут пятый день подряд, устанавливая новые рекорды на фоне оптимизма инвесторов о вероятном мирном урегулировании. Об этом пишет Bloomberg 6 февраля.

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Облигации Украины подорожали по всем срокам погашения. Бумаги с выплатой в 2034 году превысили отметку в 60 центов за доллар – самый высокий уровень со времени их выпуска в 2023 году. Доходность украинских облигаций за год составила 7,8%, что делает их одними из самых прибыльных среди развивающихся рынков.

Ожидается, что на следующей неделе на конференции в Германии США представят план прекращения войны. Он может предусматривать заморозку конфликта, гарантию безопасности для Украины и возможность проведения выборов после завершения боевых действий.

В прошлом году облигации Украины выросли на примерно 60%, поскольку инвесторы делали ставку на шаги, которые могут способствовать завершению войны.

Контекст

Дональд Трамп, для которого скорое завершение войны в Украине стало одним из ключевых предвыборных обещаний, назначил отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога специальным представителем по Украине. Келлог представил президенту «план прекращения войны» и заявил о намерении найти решение в течение 100 дней с момента инаугурации.

Для Украины ключевым вопросом остаются гарантии безопасности США и Европы. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что такие обязательства должны удержать Россию от нового вторжения. Зеленский заявил, что заморозка конфликта лишь ослабит позицию Украины перед предстоящими переговорами.

По данным Bloomberg, администрация Трампа планирует представить мирный план на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Келлог подтвердил свое участие в мероприятии.

Трамп отметил, что переговоры с Украиной и Россией продвигаются «достаточно хорошо». Зеленский, в свою очередь, выразил готовность сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет способствовать достижению мира.