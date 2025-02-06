Облігації України зростають п’ятий день поспіль. Інвестори роблять ставку на мирний план Трампа

Українські доларові облігації зростають пʼятий день поспіль, встановлюючи нові рекорди на тлі оптимізму інвесторів про ймовірне мирне врегулювання. Про це пише Bloomberg 6 лютого.

Деталі

Облігації України подорожчали за всіма строками погашення. Папери з виплатою у 2034 році перевищили позначку в 60 центів за долар – це найвищий рівень із часу їх випуску в 2023 році. Дохідність українських облігацій за рік становила 7,8%, що робить їх одними з найприбутковіших серед ринків, що розвиваються.

Очікується, що наступного тижня на конференції в Німеччині США представлять план припинення війни. Він може передбачати замороження конфлікту, гарантії безпеки для України та можливість проведення виборів після завершення бойових дій.

Минулого року облігації України зросли на близько 60%, оскільки інвестори робили ставку на кроки, які можуть сприяти завершенню війни.

Контекст

Дональд Трамп, для якого швидке завершення війни в Україні стало однією з ключових передвиборчих обіцянок, призначив відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога спеціальним представником із питань України. Келлог представив президенту «план припинення війни» і заявив про намір знайти рішення протягом 100 днів із моменту інавгурації.

Для України ключовим питанням залишаються гарантії безпеки від США та Європи. Президент Володимир Зеленський наголошував, що такі зобовʼязання мають стримати Росію від нового вторгнення. Зеленський заявив, що замороження конфлікту лише послабить позицію України перед майбутніми переговорами.

За даними Bloomberg, адміністрація Трампа планує представити мирний план на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня. Келлог підтвердив свою участь у заході.

Трамп зазначив, що переговори з Україною та Росією просуваються «досить добре». Зеленський, своєю чергою, висловив готовність сісти за стіл переговорів із Путіним, якщо це сприятиме досягненню миру.