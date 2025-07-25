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Три дня, два закона, один антикоррупционный вопрос. Действительно ли законопроект Зеленского возвращает независимость НАБУ и САП?

Евгений Рияко /из личного архива
Евгений Рияко
Контрибьютор Forbes

2 хв читання

За последние три дня украинские власти успели принять и подписать закон о демонтаже антикоррупционной вертикали, который возмутил всю страну, а затем под давлением протестов пообещать его исправить новым «неотложным» законопроектом. Но действительно ли новый документ №13533 возвращает все «как было» или оставляет скрытые возможности для контроля над антикоррупционными органами? Рассказывает Евгений Рияко, адвокат, руководитель Юридической компании «Рияко и Партнеры»

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Принятие Верховной Радой и подписание президентом 22 июля законопроекта 12414, который предусматривал ограничение независимости НАБУ и САП, вызвало значительный общественный резонанс.

Под давлением такого общественного возмущения Владимир Зеленский вечером 23 июля пообещал вернуть независимость НАБУ и САП через новый президентский законопроект. В результате 24 июля на сайте Верховной Рады появился документ №13533, обозначенный как безотлагательный. Рада должна его рассмотреть 31 июля.

В НАБУ уже заявили, что законопроект восстанавливает полный спектр процессуальных полномочий и гарантий независимости для антикоррупционных органов.

Будет все как было, но есть исключения

Президентский законопроект действительно возвращает НАБУ и САП независимость, которую они имели до вступления в силу законопроекта №12414. Но за исключением некоторых интересных фактов.

Во-первых, Генеральному прокурору все же оставили широкие полномочия относительно действий других правоохранительных органов. Следователи СБУ, ДБР, БЭБ и Нацпола будут обязаны выполнять письменные указания как своих прокуроров по делу, так и Генпрокурора. Но де-факто он такими полномочиями и ранее обладал.

Во-вторых, Генпрокурор все же может забрать дело у НАБУ и передать его другому органу в случае «наличия объективных обстоятельств, исключающих возможность функционирования соответствующего органа досудебного расследования или осуществления им досудебного расследования в условиях военного положения».

Запрос общества после анализа этого пункта законопроекта – что это? Скрытая возможность влиять или объективная норма, которая должна существовать?

Эта норма не представляет угрозы антикоррупционным органам, поскольку таких обстоятельств, которые указаны в законопроекте для передачи дела от НАБУ другому правоохранительному органу, невозможно представить.

Но полнота и соотношение полномочий Генпрокурора и антикоррупционных правоохранителей были для юристов не единственными тригерами законопроекта №12414. Документ расширял основания для проведения обысков без санкции суда. По сути, необходимость брать решение следователя о проведении обыска вообще убрали. Это примерно как вернуться в 1937 год.

Президентский законопроект №13533 возвращает эту норму в первоначальное положение. На 21 июля 2025 года ст. 233 УПК разрешала проводить обыски без разрешения суда, если это было связано со спасением жизни и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления. Далее закон обязывал идти в суд и легализовать такой обыск. Следователь судья имеет право отказать и вернуть все изъятые вещи владельцу или «узаконить» такой обыск.

Ложка дегтя?

Но не могло быть все идеально. Беспокойство осталось относительно кадровых норм. Возможность отбора прокуроров вне конкурса и увольнения «вне штата» планируют оставить в силе. Это может способствовать усилению коррупции и продвижению «своих людей» в органы прокуратуры высочайшего уровня и противоречит решению Конституционного суда Украины № 11-р(II)/2024 от 18 декабря 2024 года. Не считая того, это может стать возможностью увольнения руководства САП.

Что касается прописанных в законопроекте №13533 дополнительных норм о необходимости прохождения сотрудниками НАБУ полиграфа и ограничения на выезд за границу. На самом деле применение полиграфа – устоявшаяся практика Бюро. Это не новшество, а инструмент внутренней доброчестности: работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений, отмечают в НАБУ. А право выезжать за границу во время действия военного положения и так имеют не все сотрудники Бюро.

Это была больше политико-репутационная компонента, которая должна была показать, как власть будет бороться против влияния государства-агрессора.

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Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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