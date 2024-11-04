Онлайн-отсрочки в «Резерв+» станут доступны в ближайшие дни – Минобороны

В мобильном приложении «Резерв+» началось бета-тестирование онлайн-отсрочек, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, до полноценного запуска услуги остались «считанные дни».
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Ключевые факты
- Первыми инструкции для бета-теста получат студенты и аспиранты, заполнявшие форму на тестирование. Далее – люди с инвалидностью и многодетные.
- «Все делаем постепенно. На этот раз пуши не отправляем, так что ждите инструкции на своих почтах», – добавила Черногоренко.
- Если лицо уже имеет отсрочку, то оно сможет ее продлить только после завершения ее действия, ведь не может быть двух активных отсрочек одновременно.
- «Если вы не успели зарегистрироваться на тестирование, не переживайте. До запуска услуги остались считанные дни», – написала замминистра.
Контекст
Приложение «Резерв+» начало свою работу в мае, тогда же вступил в силу новый закон о мобилизации. За это время благодаря приложению более 3 млн украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.
18 июня в приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. В дальнейшем в мобильном приложении «Резерв+» появится еще ряд новых функций. Речь идет о повторном обновлении данных, автоматической постановке на учет в ТЦК и подаче заявки на отсрочку.
18 октября в «Резерв+» появился сервис рекрутинга, позволяющий найти вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.