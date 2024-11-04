Онлайн-отсрочки в «Резерв+» станут доступны в ближайшие дни – Минобороны

В мобильном приложении «Резерв+» началось бета-тестирование онлайн-отсрочек, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, до полноценного запуска услуги остались «считанные дни».

Ключевые факты

Первыми инструкции для бета-теста получат студенты и аспиранты, заполнявшие форму на тестирование. Далее – люди с инвалидностью и многодетные.

«Все делаем постепенно. На этот раз пуши не отправляем, так что ждите инструкции на своих почтах», – добавила Черногоренко.

Если лицо уже имеет отсрочку, то оно сможет ее продлить только после завершения ее действия, ведь не может быть двух активных отсрочек одновременно.

«Если вы не успели зарегистрироваться на тестирование, не переживайте. До запуска услуги остались считанные дни», – написала замминистра.

Контекст

Приложение «Резерв+» начало свою работу в мае, тогда же вступил в силу новый закон о мобилизации. За это время благодаря приложению более 3 млн украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.

18 июня в приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. В дальнейшем в мобильном приложении «Резерв+» появится еще ряд новых функций. Речь идет о повторном обновлении данных, автоматической постановке на учет в ТЦК и подаче заявки на отсрочку.

18 октября в «Резерв+» появился сервис рекрутинга, позволяющий найти вакансию в армии среди тысяч разных вариантов.