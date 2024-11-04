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Онлайн-відстрочки в «Резерв+» стануть доступні у найближчі дні – Міноборони

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У мобільному застосунку «Резерв+» розпочалося бета-тестування онлайн-відстрочок, повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, до повноцінного запуску послуги залишилися «лічені дні».

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Ключові факти

  • Першими інструкції для бета-тесту отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.
  • «Все робимо поступово. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте інструкції на своїх поштах», – додала Черногоренко.
  • Якщо особа вже має відстрочку, то вона зможе її подовжити лише після завершення її дії, адже не може бути двох активних відстрочок одночасно. 
  • «Якщо ви не встигли зареєструватися на тестування, не переймайтеся. До запуску послуги залишилися лічені дні», – написала заступниця міністра.

Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу у травні, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки додатку понад 3 млн українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

18 червня у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Згодом у мобільному додатку «Резерв+» зʼявиться ще низка нових функцій. Йдеться про повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК і подачу заявки на відстрочку.

18 жовтня у «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.

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