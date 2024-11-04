Онлайн-відстрочки в «Резерв+» стануть доступні у найближчі дні – Міноборони

У мобільному застосунку «Резерв+» розпочалося бета-тестування онлайн-відстрочок, повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, до повноцінного запуску послуги залишилися «лічені дні».

Ключові факти

Першими інструкції для бета-тесту отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

«Все робимо поступово. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте інструкції на своїх поштах», – додала Черногоренко.

Якщо особа вже має відстрочку, то вона зможе її подовжити лише після завершення її дії, адже не може бути двох активних відстрочок одночасно.

«Якщо ви не встигли зареєструватися на тестування, не переймайтеся. До запуску послуги залишилися лічені дні», – написала заступниця міністра.

Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу у травні, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки додатку понад 3 млн українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

18 червня у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Згодом у мобільному додатку «Резерв+» зʼявиться ще низка нових функцій. Йдеться про повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК і подачу заявки на відстрочку.

18 жовтня у «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.