Онлайн-відстрочки в «Резерв+» стануть доступні у найближчі дні – Міноборони

У мобільному застосунку «Резерв+» розпочалося бета-тестування онлайн-відстрочок, повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, до повноцінного запуску послуги залишилися «лічені дні».
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Ключові факти
- Першими інструкції для бета-тесту отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.
- «Все робимо поступово. Цього разу пуші не відправляємо, тож чекайте інструкції на своїх поштах», – додала Черногоренко.
- Якщо особа вже має відстрочку, то вона зможе її подовжити лише після завершення її дії, адже не може бути двох активних відстрочок одночасно.
- «Якщо ви не встигли зареєструватися на тестування, не переймайтеся. До запуску послуги залишилися лічені дні», – написала заступниця міністра.
Контекст
Застосунок «Резерв+» почав свою роботу у травні, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки додатку понад 3 млн українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.
18 червня у застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Згодом у мобільному додатку «Резерв+» зʼявиться ще низка нових функцій. Йдеться про повторне оновлення даних, автоматичну постановку на облік у ТЦК і подачу заявки на відстрочку.
18 жовтня у «Резерв+» зʼявився сервіс рекрутингу, який дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.
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