McDonaldʼs возвращает завтраки в киевские рестораны

Сеть ресторанов McDonald's будет возвращать завтраки в столичные заведения в течение 24–25 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании. Общенациональный запуск завтраков начался 13 марта 2025 и продлится до конца месяца.

Ключевые факты

Первые завтраки компания запустила во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Яремче и Ковеле. 24–25 марта завтраки появятся в Киеве и области.

За первую неделю продажи блюд на завтрак превысили показатели 2021 года на 80%, говорят в пресс-службе McDonald's.

Блюда из утреннего меню будут представлены во всех ресторанах сети, кроме Полтавы, Днепра, Кременчуга, Кривого Рога, Кропивницкого и Александрии. Основная причина – воздушные тревоги, которые происходят там чаще, что затрудняет переход из утреннего меню на основное, говорят в пресс-службе McDonald's.

В то же время завтраки не будут доступны в 11 ресторанах, расположенных на фудкортах в торговых центрах, поскольку их график работы не позволяет обеспечить эффективные продажи утреннего меню, добавляют там.

Заказать завтраки можно с начала работы ресторана до 10:30 в ресторане и до 10:15 через услугу «МакДеливери».

В меню на завтрак доступны классический «МакМафин» с разными наполнителями, роллы с яйцом и курицей, яйцом и свининой или яйцом, свининой и беконом и тост с сыром. Появились также новинки – «Двойной Чикен Фреш МакМафин» и тосты с сыром и беконом.

Для приготовления утреннего меню McDonald's использует 58% украинских ингредиентов и товаров, что соответствует стратегии компании по локализации поставок. Украинские производители поставляют масло, яйца, курицу, свинину, бекон, латук, помидоры и упаковку, а из стран ЕС – булочки для «МакМафина», сыр, картофельники и соус «МакЧикен».

Контекст

В 2024 году рестораны McDonald's в Украине посетили 103 млн клиентов, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Компания постепенно возвращается к показателю 2021-го, который составил 125 млн клиентов, говорят в пресс-службе McDonald's.

В строительство и модернизацию своих украинских ресторанов в прошлом году McDonald's инвестировал 1,8 млрд грн и уплатил более 2,6 млрд грн налогов в госбюджет. В сети работает около 10 000 сотрудников, «что также близко к 2021 году», говорят в пресс-службе компании.

Согласно оценкам McDonald's, сеть имеет потенциал до 500 ресторанов на украинском рынке. В 2025 году компания планирует открыть девять новых заведений и будет продолжать модернизацию ранее построенных. С учетом ситуации безопасности приоритетными для роста остаются центральные и западные области страны, говорят в пресс-службе компании.

В 2025 году компания рассматривает возможность вернуть завтраки во все свои рестораны. В то же время McDonald's планирует ввести в Украине услугу MOP – mobile order and pay: пользователи смогут осуществлять и оплачивать заказы непосредственно с собственных смартфонов.

В прошлом году компания отказалась от пластиковых столовых приборов, пластиковых трубочек, резиновых перчаток в зоне производства, бумажных вкладышей для подносов и сократила использование крышечек для стаканов. Соответствующее годовое потребление пластика сокращено на 131 т, резины – на 70 т и бумаги – на 100 т.